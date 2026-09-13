Представиха новата оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"
Заварихме очевидно изоставане, коментира работата по НОИР зам.-министър Красимир Киряков, който пое поста в края на март. Въпреки това стартирахме усп...
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Заварихме очевидно изоставане, коментира работата по НОИР зам.-министър Красимир Киряков, който пое поста в края на март. Въпреки това стартирахме усп...
Между 50 хил. и 1,5 млн. лв. могат да получат малки и средни предприятия за изпълнение на мерки за енергийна ефективност „Мое обещание беше да обърне...
Образователното министерство е изготвило план за действие по забавена от подалия оставка заместник-министър Николай Денков оперативна програма. Новият...
Изпълнението на оперативните програми, финансирани чрез Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС, вече може се следи в реално време. Инструментъ...
Няма абониран зам.-министър за оперативна програма, заяви вицепремиерът и министър на образованието Меглена Кунева по време на блиц контрол в комисият...
Експертите на Областен информационен център – Благоевград участваха в представянето на новата Оперативна програма „Инициатива за МСП" в столицата. Тя...
През април е началната дата за изпълнение на Оперативната програма "Инициатива за МПС" 2014-2020 г., а реалното стартиране на предлагането на евтини к...
Премиерът Бойко Борисов заяви, че автомагистала "Струма" ще бъде напълно готова от 1 август, а до тогава ще бъде пуснат частичен участък за облекчение...
Подготвят отправянето на три покани по новата по "Околна среда" Екоминистерството предстои да обяви първите 3 покани за представяне на проекти по ОП...
Финансирането по Оперативна програма „Развитие на селските райони" към Европейски съюз бе разяснено на десетки фермери от Пиринския край, които напълн...
„При изпълнението на такъв тип проекти и инфраструктура със съвместни усилия залагаме не само на открития подход, но и на промяната в нас, в мисленето...
Програмата за конкурентоспособност стартира с проекти за технологично обновление Новата ОП "Иновации и конкурентоспособност" (ОПИК) ще стартира със 1...
Оценяват с точки кандидатите за средства от ЕС Приемът на проекти по мярката "Инвестиции в земеделски стопанства" се очаква да стартира в първите дни...
Европейската комисия уведоми България, че плащанията от ЕС по оперативна програма „Регионално развитие" за програмния период 2007—2013 г. вече могат д...
Благоевград. Директори на училища, детски градини, представители на университети, центрове за обучение и квалификация, НПО, работодатели и социални па...
София. Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева заяви, че загубите по Оперативна програма "Околна среда" (ОПОС) са намалени до 22 млн. е...
Добрич. Днес в Пловдив официално ще бъде даден стартът на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г., като участие в събитието щ...
Над 22 млн. лв. е загубило здравното министерство от еврофондовете от 2009 до края на 2013 г. Това показва одит на Сметната палата върху изпълнението...
София. Правителството прие протоколно решение относно изпълнение на Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013 г. То е свързано с осигуряване...
София. Нито един лев няма да загуби страната ни по ОП "Регионално развитие" 2014-2020. Това увери строителният министър Лиляна Павлова на заседание на...