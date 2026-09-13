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Павлова: Без загуби по ОПРР

Павлова: Без загуби по ОПРР

София. Нито един лев няма да загуби страната ни по ОП "Регионално развитие" 2014-2020. Това увери строителният министър Лиляна Павлова на заседание на...

18 декември | 20:45
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