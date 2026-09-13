Двама в кома от лекарства за отслабване. Едното на български
Фалшиви са, продават ги из интернет
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Фалшиви са, продават ги из интернет
След специално проучване при водачите
В България има около 130 хил. асансьора, като над 90 хил. от тях са масовите асансьори
Иззети са 77 флакона от веществото
Водещи лекари съставиха списък с тях
Те са просто ужас, ядрена война, заяви диетолог
Поривите ще стигат 14-19 м/с
Над Черноморието ще бъде предимно слънчево
Очаква се термометрите да достигнат 38 градуса
Може да предизвикат гадене, повръщане и влошено общо състояние, каза микробиологът проф. Христо Найденски
Ако месото е заразено, домашната ракия не помага, категорични са медиците
По празниците затвориха 5 обекта заради мръсотия, един от тях работел нелегално
При тях външният вид може да ни заблуди
Дружеството призовава за максимално внимание в близост до електрически съоръжения при летните бури
Интерактивна карта на опасните за екстремно селфи места в Стара Загора са изготвили ученици от езиковата гимназия “Ромен Ролан”в града
От полицията припомнят на гражданите да носят в себе си документ за самоличност. Забранено е носенето на опасни предмети като вериги, ножове и боксове
Кметът на общината настоява да се предприемат неотложни аварийно-възтановителни дейности на два микроязовира
80 хил. са опасните асансьори в страната, сочат данни на Асоциацията на асансьорните техници. Пред БНТ председателят на асоциацията Валентин Маринков...
Има козметични съвети, за които важи правилото „старо, но златно". Други обаче са почти неприложими в днешните условия, а трети откровено опасни за зд...
София. Над 80 000 или около ¾ от асансьорите в България са стари и пътуването с тях е опасно, предупреждават експерти, цитирани от Нова телевизия. Пр...