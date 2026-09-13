Всичко за Окупация

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Окупацията като фарс

Окупацията като фарс

Само за месец окупацията на Ректората потвърди мисълта на Карл Маркс, че историята се повтаря като фарс. Слава Богу, пропусна една част от изречението...

28 януари | 23:00
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Сменят охраната на Алма Матер

Сменят охраната на Алма Матер

София. Втората окупация на Софийския университет "Св. Климент Охридски" докара уволнението на досегашните охранители. Това съобщи ректорът професор Ив...

28 януари | 12:24
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