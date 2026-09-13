Росен Желязков: Русия трябва да върне отвлечените украински деца
Нашата позиция е непроменена – ясна и категорична, каза премиерът
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Нашата позиция е непроменена – ясна и категорична, каза премиерът
Излезе истината за Съветската окупация на България 1944-1947 г.
Среща човек на улицата, вади автомата и взема часовника...
Гоце е Македония, викнаха съседите
Митингаджиите искат да присъстват на заседанието, което ще се състои в 10:00 ч.
Напрежението в съседна Македония рязко ескалира, след като протестиращи нахлуха в президентството в сряда вечер, чупиха и гориха документи и мебели. У...
Киев. След митинг в неделя за формирането на Донецка република неидентифицирани хора са превзели градската администрация в Мариупол, Донецка област, п...
Източноукраинските градове Донецк, Харков и Луганск, които в неделя бяха окупирани от проруски демонстранти, във вторник станаха арена на ожесточени с...
Киев. Рафат Чубаров, председател на Меджлиса на кримско-татарското население сподели от фейсбук-страницата си, че тази нощ сградата на парламента в Кр...
София. "Народът е като зайче, което трепери като пред питон пред протестиращите", заяви вчера от парламентарната трибуна зам.-председателят на групата...
София. "Имаме достатъчно сили, средства и желание, за да се справим с битовата престъпност". Това заяви вицепремиерът и министър на вътрешните работи...
Опитват да превърнат университета в оръжие в политическата борба
Само за месец окупацията на Ректората потвърди мисълта на Карл Маркс, че историята се повтаря като фарс. Слава Богу, пропусна една част от изречението...
София. Втората окупация на Софийския университет "Св. Климент Охридски" докара уволнението на досегашните охранители. Това съобщи ректорът професор Ив...
София. "Ръководството на Алма Матер ще предприеме мерки, за да не допусне отново окупация на Ректората". Това заяви ректорът на СУ "Св. Климент Охридс...
София. Окупацията на Ректората на Софийския университет "Св. Климент Охридски" падна. Ректоратът ще може да отвори врати днес, за да започне нормалнот...
Ректорът забрани достъпа до СУ, окупаторите се заинатиха
София. Продължава окупацията на Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски". От 10.00 часа окупиращите Ректората студенти ще дадат преск...
д-р Петър Делев, председател на Общото събрание на СУ "Св. Климент Охридски"
София. "Ранобудните студенти", заявяваме, че не сме инициатори на извършената на 24 януари 2014 г. повторна окупация на сградата на Ректората на Софий...