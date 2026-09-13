Лена яко го закъса. Отива на съд
Прокуратурата внесе обвинителния акт срещу нея
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Прокуратурата внесе обвинителния акт срещу нея
Отива на съд за подбудителство в към две убийства
Ето как е заплашвал Хр. Иванова
Внесоха обвинителния акт срещу Румен Овчаров и Петър Димитров
Бившият кмет на Созопол се изправя пред Темида заедно с още четирима души
Четири години след атентата на летище "Сарафово," обвинителният акт срещу двамата задочно обвинени бе внесен в Специализирания наказателен съд и днес...
Разследването за взрива в завода "Миджур", където загинаха 15 души, приключва до месец. Това стана ясно от думите на главния прокурор Сотир Цацаров по...
За по-малко от месец Районната прокуратура в Бяла Слатина е внесла обвинителен акт срещу Мартин Чоков, син на кмета на село Галиче – Ценко Чоков. От...
Софийска градска прокуратура внесе отново обвинителен акт срещу Христо Бисеров – бивш заместник председател на 42 – то Народно събрание и председател...
Съдия Владимира Янева ще застане на подсъдимата скамейка. Прокуратурата внесе вчера в Софийския градски съд обвинителния акт срещу Янева и бившия служ...
Окръжна прокуратура-Пазарджик внесе обвинителен акт срещу 14 подсъдими, обвинени за проповядване на омраза на религиозна основа, изразяваща се във вер...
Районна прокуратура-Чирпан внесе обвинителен акт срещу Дженьо Ангелов, на 36 г, за престъпление по чл. 210, ал.1 т. 2 във връзка с чл. 209, ал. 1 от Н...
Велико Търново. Окръжна прокуратура-Велико Търново е внесла в Окръжния съд на града обвинителен акт срещу стрелеца от Лясковец Петко Петков. Това съоб...
Вече две години и четири месеца прокуратурата не внася в Специализирания наказателен съд обвинителен акт за ключово разследване срещу Христо Върбанов,...
София. Вече две години и четири месеца прокуратурата не вкарва в Специализирания наказателен съд обвинителен акт за ключово разследване срещу Христо В...
София. Специализираната прокуратура внесе в Специализирания наказателен съд обвинителен акт срещу 12 лица от група, занимаваща се с наркоразпространен...
София. Софийският градски съд реши Бисер Миланов-Петното да остане окончателно в ареста, макар че преди дни Районният съд го освободи с подписка. На з...
София. Софийска градска прокуратура внесе обвинителен акт срещу бившия главен секретар на Министерски съвет (МС) Росен Желязков за престъпление по слу...
София. Обвинителният акт срещу таксиметровия шофьор Михаил Куртев е внесен днес в съда, съобщиха от Софийска градска прокуратура (СГП). В обвинението...
София. Софийска градска прокуратура (СГП) внесе в Софийски градски съд (СГС) обвинителен акт срещу Цветан Цветанов, съобщиха от прокуратурата. В хода...