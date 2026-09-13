Прокуратурата внесе в съда обвинителен акт срещу сина на Ценко Чоков

За по-малко от месец Районната прокуратура в Бяла Слатина е внесла обвинителен акт срещу Мартин Чоков, син на кмета на село Галиче – Ценко Чоков. От...