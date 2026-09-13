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6 ВУЗа менте бълват дипломи

6 ВУЗа менте бълват дипломи

Три са от Украйна, два от Русия и един от Острова Броят на местата в университетите у нас вече е по-голям от випуска абитуриенти. Въпреки това все ощ...

06 февруари | 7:05
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