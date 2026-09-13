6 ВУЗа менте бълват дипломи
Три са от Украйна, два от Русия и един от Острова Броят на местата в университетите у нас вече е по-голям от випуска абитуриенти. Въпреки това все ощ...
Следете всички новини, анализи и коментари за Образование В Чужбина. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Три са от Украйна, два от Русия и един от Острова Броят на местата в университетите у нас вече е по-голям от випуска абитуриенти. Въпреки това все ощ...
Ако се чувствате неуверени след интервюто, расте шансът да получите оферта
Оксфорд сваля таксите с 1500 лири за учащи с по-ниски доходи
Българи учат за водата в холандски университет до плажа Наши студенти изучават тънкостите на кулинарията и хотелиерството в Швейцария. Между 5 и 10 б...
"Винаги мисля за това как мога да бъда запомнена. И винаги мисля за това да бъда запомнена най-вече като смела жена, независимо от образа, в който вли...
София. Чуждестранните компании у нас проявяват интерес към българите, учещи в чужбина. Това каза Светослав Младенов, изпълнителен директор на Българск...
Децата от музикалната академия "Амадеус" свирят пред принца на Лихтенщайн
Холандия приема с лотария в право и икономика
Лондон. Бедните студенти на Острова ще се настаняват в общежития срещу по-нисък наем. Много от кампусите в Англия свалят цените за млади хора, чийто г...
Кампуси в Барселона и Женева свалят цените за наши отличници