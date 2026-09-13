Васил Велев проговори за инфлацията. Ще обеднеят ли хората след еврото
Ще имаме по-добър статут като страна, по-добри условия за работа, ще плащаме по-ниски лихви, каза още той
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Ще имаме по-добър статут като страна, по-добри условия за работа, ще плащаме по-ниски лихви, каза още той
Хората имат песимистични очакванията, обяни НСИ
Бедността у нас вече се превръща в хронично заболяване за 1/3 от домакинствата
Само Марк Зукърбърг е доволен
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Заключителни думи на председателя на ДПС
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Обедняването може да се пребори само с инвестиции, каза лидерът на ДПС
Българинът обеднява, обяви синдикатът
Поскъпването на храните е по-голямо в сравнение с това по време на световната финансова криза през 2008 г.
"Най-важното е да сравняваме офертите при различни търговци, казва Богомил Николов
Над 25 години българският лев е стабилен, защото е обезпечен с първокласни резерви, каза партия
Институтът за пазарна икономика даде черна картина
Инфлацията изяжда спестяванията ни, казва Александър Николов, водач на листа на “Български възход” в 3 МИР Варна
Последните изследвания от миналата седмица в цялата страна показват, че хлябът е поевтинял средно с между 2 и 6 процента, каза синдикалистът
В писмото си АОБР настояват за "интервенции" в четири сфери
Няколко вредни навика, които пречат
Руският президент Владимир Путин е спечелил през 2013 г. с 40 000 евро по-малко, отколкото през 2012 г., но и през двете години "конкурентът" му във В...
София. Всичко може да понесе икономиката, но нови избори ще бъдат на цената на обедняването на хората. Това заяви финансистът Красимир Ангарски пред Б...
София. Плоският данък, които се прилага през последните 5 години, доведе до удвояване на бедността в страната. Това заяви лидерът на КНСБ Пламен Димит...