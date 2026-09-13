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Нови избори в село Каменар

Нови избори в село Каменар

Жителите на лознишкото село Каменар ще избират кмет отново. Повторният вот се налага, след като ВАС потвърди решението на Административния съд в Раз...

02 февруари | 15:10
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