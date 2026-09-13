Андрей Райчев: Властта се търкаля по улиците
Новият парламент тръгна по формулата всички срещу ГЕРБ, казва социологът Андрей Райчев
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Новият парламент тръгна по формулата всички срещу ГЕРБ, казва социологът Андрей Райчев
Гордеем се, че не сме част от него, каза лидерът на ВОЛЯ
Очаква се датата да бъде насрочена следващата седмица
Ще работя за изцяло нов Кодекс на труда, каза Деница Сачева. Посланието на ДПС е рестартиране на държавността, посочи Искра Михайлова
Коментар на Димитър Ганев и Първан Симеонов
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