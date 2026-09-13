Освободиха Николай Чирпанлиев от поста му в Агенцията за бежанците
София. Председателят на Агенцията за бежанците Николай Чирпанлиев е освободен от поста. Това съобщиха от Министерски съвет пред БГНЕС. За временно из...
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София. Председателят на Агенцията за бежанците Николай Чирпанлиев е освободен от поста. Това съобщиха от Министерски съвет пред БГНЕС. За временно из...
Във всеки център ще има по 3 лекарски кабинета, казва Николай Чирпанлиев
София. Като "лъжци и измамници" определи международната правозащитна организация Хюман Райтс Уоч (Human Rights Watch) председателят на Държавната аген...
София. С постановление на Министерския съвет щатът на Агенцията за бежанците ще бъде увеличен със 120 души. Това съобщи председателят на ведомството Н...
Бежанската криза намалява, каза Николай Чирпанлиев
София. До броени дни в бежанските центрове у нас ще бъдат осигурени постоянни лекарски дежурства, стана ясно от думите на председателя на Агенцията за...
София. "България вече не може да си позволи настаняването на бежанци", заяви пред БНР Николай Чирпанлиев, председател на Държавната агенция за бежанц...
- Г-н Чирпанлиев, как се чувствате на новата длъжност? Отскоро заехте поста, но се оказахте в окото на бурята. - Чувствам се като нестинар. Какво съм...
София. Считано от вчера е взето решението медиите да имат пълен достъп до центровете и базите за бежанци, обяви пред журналисти Николай Чирпанлиев, пр...
София. Шефът на Агенцията за бежанците полк. Николай Чирпанлиев гарантира, че ще въдвори ред по лагерите, за да няма подготовка за бунтове, както се...
Николай Чирпанлиев разпуска с рок, психология и туризъм
София. От 5 месеца на 21 дни ще се съкрати срокът за получаване на статут на бежанец, съобщи шефът на Държавната агенция за бежанците Николай Чирпанли...