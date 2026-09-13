Холивудска легенда едва оживява в наш град
По време на снимки по Черноморието
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По време на снимки по Черноморието
Състоянието му е критично
Екипът отново ще снима част от екшъна у нас
Две дами се присъединяват към битките на "Непобедимите 4"
Звездите ще снимат "Непобедимите 4"
Във филма влизат Меган Фокс и 50 cent
Звездата отново ще снима у нас "Непобедимите"
Актьорът се завръща у нас за снимките на "Непобедимите"
62-годишният екшън герой е направил предложение на 24-годишна фитнес инструкторка
Ще има четвърта част на екшън поредицата "Непобедимите", която се снима у нас. Това потвърди самият Силвестър Сталоун, двигателят на проекта. 70-годиш...
Кевин Костнър и Дензъл Уошингтън вече с роли, Слай преговаря и с Робърт де Ниро. Заедно с цял отбор звезди догодина те ще снимат "Непобедимите 4" в Бо...
Джъстин командва парада в лагера на лошите Образ, за който никой не е предполагал, би могъл да стане герой от "Непобедимите". В четвъртия филм в екш...
Героят на Гибсън иска да унищожи бойната компания на Барни Рос Тия типове са луди, казва Силвестър Сталоун за най-големите екшън звезди, които дойдох...
Четвъртият филм на "Непобедимите" също ще се снима в София, а Силвестър Сталоун е един от малкото "посланици" на българския киноимидж в Холивуд. Слай...
"Непобедимите 3" ми донесе втора пластина във врата, призна Сталоун на премиерата в Лондон
"Венити феър" щракна Слай и компания с хумор и много стил Идеята е на Силвестър Сталоун. А резултатът е зашеметяваща фотосесия на звездите от "Непобе...
Пиърс Броснан ще бъде комбина с Джейсън Стейтъм
Ню Йорк. В четвъртата част на филма "Непобедимите" ще изгрее още една холивудска звезда, а именно Пиърс Броснън, съобщи в. "Индипендънт". Във филма н...
Павлова празнува Св. Валентин на ВИП парти в Холивуд
През 80-те се конкурирахме много, ревнувах, спомни си Рамбо