Всичко за Непобедимите

Следете всички новини, анализи и коментари за Непобедимите. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Култура Любопитно
Мел VS Слай в "Непобедимите 3"

Мел VS Слай в "Непобедимите 3"

Героят на Гибсън иска да унищожи бойната компания на Барни Рос Тия типове са луди, казва Силвестър Сталоун за най-големите екшън звезди, които дойдох...

14 август | 17:20
0 коментара
11304
Непобедимият

Непобедимият

Четвъртият филм на "Непобедимите" също ще се снима в София, а Силвестър Сталоун е един от малкото "посланици" на българския киноимидж в Холивуд. Слай...

09 август | 5:05
0 коментара
7147