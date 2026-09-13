Разкриха кой стои зад нарколабораторията за амфети край Омуртаг
Тя е без прецедент досега у нас
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Тя е без прецедент досега у нас
Разкрити са над 10 нарко лаборатории, иззети над 10 000 дози дрога
Нарколабораторията се намира в луксозен имот в селото, в близост до църквата
Както намалихме телефонните измами, така ще ограничим и престъпленията с наркотици, написа главният прокурор в социалната мрежа
Поздрави полицаи и прокурори за разбита лаборатория за марихуана
Участък Бойчиновци предприеха проверка на помещения в бивша производствена сграда в Бойчиновци
Случаят е от декември миналата година.
По-рано през деня в три области стартира акция срещу битовата престъпност
Задържани са собствениците на имота – брат и сестра
Жена и двама мъже от Сливен са арестувани докато произвеждат синтетичен наркотик. Разкрита е и нарколабораторията, от която са иззети прекурсори и мат...
Полицията в Сливен направи удар. Ченгетата успяха да задържат 24-годишен мъж докато произвежда синтетична дрога в напълно изградена лаборатория. Опера...
8 души са задържани за производство и разпространение на наркотици след специализирана полицейска операция на сектор БОП - Стара Загора, съобщи коресп...
8 души са арестувани докато произвеждат синтетична дрога в вила до крепостта Туйда в Сливен. Това съобщи в неделя старши комисар Чавдар Божурски, дире...
Криминалисти разкриха нарколаборатория в мазето на жилищен блок в сливенския квартал „Сини камъни", съобщава Дарик радио. Помещението било открито пр...
Мобилна лаборатория за производство на синтетична дрога разкри полицията в Силистра. Малко след полунощ в понеделник органите на реда спипали трима...
Оборудвана лаборатория за отглеждане на наркотик, голямо количество наркотични растения и незаконно притежавано оръжие са открити вчера при операция н...
Козлодуй. Модерна лаборатория за отглеждане на канабис бе открита от полицията в центъра на Козлодуй. Тя се помещава в избено помещение на блок. Вчер...
София. Домашна лаборатория за отглеждане на марихуана разкриха полицаи при специализирана операция в София, съобщиха от МВР. Задържан е 38-годишен мъ...
София. Полицаи разкриха нарколаборатория за производство на канабис в софийското село Железница. Това съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР-София. Поме...
Сливен. Нарколаборатория за производство на синтетичната дрога пико е разбита при акция на сливенските полицаи. Иззети са 40 грама произведен наркотик...