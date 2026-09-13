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МВР разби нарколаборатория

МВР разби нарколаборатория

8 души са задържани за производство и разпространение на наркотици след специализирана полицейска операция на сектор БОП - Стара Загора, съобщи коресп...

19 март | 18:20
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