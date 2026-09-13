Австрийският бизнес очаква позитивно развитие на българската икономика
44% от анкетираните очакват повишаване на оборота си, а 38% прогнозират, че той ще остане стабилен
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44% от анкетираните очакват повишаване на оборота си, а 38% прогнозират, че той ще остане стабилен
Разликата се дължи преди всичко на висок дял на хора, които преди началото на кампанията са реагирали по-активно
Малките партии обраха протестния вот, те са третата политическа сила
Ако днес се проведат парламентарни избори, активността ще бъде дори по-ниска от тази през април
Представата за ЕС е положителна за 45% от европейците (48% у нас)
Много слаба мотивация за участие в изборите и паритет в битката за първото място
Необичайно разнообразни са очакванията на обществото в навечерието на 2023 г.
Ще предтавим програма на всички политически сили в парламента, каза лидерът ан Възраждане
БСП дръпна напред, пълна неизвестност дали ИТН или партията на Петков ще вземат повече гласове
Това сочат данните на агенция "Сова Харис
За личния и професионален живот преобладават неутралните или по-скоро добрите оценки
Това сочат данни от последното проучване на"Сова Харис"
Близо 60 процента са на такова мнение
Лъсна абсолютната липса на подкрепа от страна на обществото
Нагласите се променят в позитивна посока след най-ниската точка от март месец
Общият показател на доверие на потребителите се понижава със 17.4 пункта
Това показва проучване на социологическа агенция "Барометър"
Да се прогнозира кой ще бъде победител в битката между БСП и ГЕРБ на предстоящите евроизбори е невъзможно с методите на социологията
ВОЛЯ ще получи подкрепа от 5.5% от гласовете, ВМРО – БНД - 4.4%
Свои шансове да са над чертата имат също „Воля“, която разви мащабна кампания, а и Демократична България