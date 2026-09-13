Шенсой: В БФС има зли и черни сили
Треньорът на "Пирин" Наджи Шенсой за пореден показа зъби. След "Черно море", сега дойде ред да го отнесе и БФС. Косоварят отсече, че оттам са надвисна...
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Треньорът на "Пирин" Наджи Шенсой за пореден показа зъби. След "Черно море", сега дойде ред да го отнесе и БФС. Косоварят отсече, че оттам са надвисна...
Треньорът на "Пирин" Наджи Шенсой смята, че "Черно море" не са се напрягали срещу "Монтана". Варненци загубиха с 2:3 гостуването на ст. "Огоста". "Еди...
Шенсой обяви военно положение в "Пирин" Треньорът на "Пирин" Наджи Шенсой за пореден път нажежи обстановката в родния футбол. Устатият спец атакува н...
Треньорът на "Пирин" Наджи Шенсой бе официално предупреден от БФС. Причината за размахания пръст от страна на централата бе изригването на спеца срещу...
Треньорът на "Ботев" (Пд) Николай Костов хвърли вината за равенството 2:2 с "Пирин" (Благоевград) върху вратаря на тима Виктор Голас. Бразилецът допус...
Една поговорка е по ценна от роман, смята треньорът Щерка стоматолог и син архитект радват Наджи Шенсой "Това беше стихотворение на Христо Ботев. Ни...
В последните 6 мача спечелихме 12 точки. А с по две точки от двубой се става шампион. На водача „Лудогорец" дори не му стигат 3 точки, от 19 мача има...
Станчев от "Черно море" изпадна в безсъзнание при 0:4 "Ще се опитам да дам рушвет на българския футболен съюз да продължи първенството и да не излиза...
Треньорът на "Пирин" Наджи Шенсой направи поредното си култово изказване, този път преди домакинството на "Локо" (Пд). "За тях мога да кажа, че ранен...
Победата и трите точки трябват повече на нас, а не на лидера „Левски". Те могат да се коригират в следващите мачове, а ние сме опрени до стената. Точк...
Треньорът на "Пирин" Наджи Шенсой вярва, че неговият тим може да хвърли сензацията и да бие "Лудогорец" в Разград. "Предстои ни тежък мач срещу шампи...