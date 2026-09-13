Всичко за Наджи Шенсой

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Последни новини Спорт
Нахокаха Петев заради Тони

Нахокаха Петев заради Тони

Шенсой обяви военно положение в "Пирин" Треньорът на "Пирин" Наджи Шенсой за пореден път нажежи обстановката в родния футбол. Устатият спец атакува н...

31 март | 20:30
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БФС затваря устата на Шенсой

БФС затваря устата на Шенсой

Треньорът на "Пирин" Наджи Шенсой бе официално предупреден от БФС. Причината за размахания пръст от страна на централата бе изригването на спеца срещу...

07 март | 22:30
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Поетът на "Пирин"

Поетът на "Пирин"

Една поговорка е по ценна от роман, смята треньорът Щерка стоматолог и син архитект радват Наджи Шенсой "Това беше стихотворение на Христо Ботев. Ни...

11 декември | 6:10
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Шенсой: Ще дам рушвет на БФС

Шенсой: Ще дам рушвет на БФС

Станчев от "Черно море" изпадна в безсъзнание при 0:4 "Ще се опитам да дам рушвет на българския футболен съюз да продължи първенството и да не излиза...

06 декември | 19:50
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