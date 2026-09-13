Египет разпусна политическото крило на Мюсюлманското братство
Кайро. Съд в Египет разпусна Партията на свободата и справедливостта партия, политическото крило на Мюсюлманското братство, предаде Ал-Джазира. Така...
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Кайро. Съд в Египет разпусна Партията на свободата и справедливостта партия, политическото крило на Мюсюлманското братство, предаде Ал-Джазира. Така...
Кайро. Въоръжен човек застреля шестима военни на пропускателен пункт край египетската столица Кайро, предаде Reuters. Неизвестният човек се прибли...
Кайро. Четирима души загинаха при сблъсъци между протестиращи и полицията в Египет, предаде Ройтерс. Напрежението възникна след петъчната вечерна моли...
Кайро. Египет обяви ислямисткото движение Мюсюлманско Братство за терористична група. Това се случва ден след атентата в Мансура, при който загинаха 1...
Кайро. Атака с кола-бомба в сграда на сигурността в северната част на Египет е убила най-малко 14 души и са били ранени над 100 длъжностни лица, споре...
За първи път, ислямистите не настояват Морси да се върне като президент
Кайро. Египетски съд забрани „Мюсюлманско братство" - организацията на сваления президент Мохамед Мурси, и нареди конфискация на активите й. Държавнат...
Кайро. Върховният водач на движението "Мюсюлмански братя" в Египет бе арестуван в нощта срещу вторник, съобщи АФП, като се позова на египетски предста...
Д-р Адел Ел Шихауи, журналист
Кайро. Египетското правителство ще заседава в неделя кризисно, за да обсъди сблъсъците от последните дни, при които загинаха стотици хора. Временният...
Сблъсъците досега са взели над 520 жертви
Кайро. Египетската прокуратра издаде заповед за арест на лидера на Мюсюлманското братство Мохамед Бади. Той е обвинен в подбудителство към насилие зар...
Адли Мансур разпусна парламента
Египет беше в основата на идването на ислямското движение на власт в арабския свят с вълната от въстания. Печелейки избори след избори, ислямистите об...
„Консултациите за правителство и помирение ще започнат сега" заяви Амр Муса.