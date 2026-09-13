Всичко за Музикална Академия

Следете всички новини, анализи и коментари за Музикална Академия. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Култура Чудесата на България Мнения
Били Кобъм гост на НБУ

Били Кобъм гост на НБУ

Легендарният барабанист води майсторски клас по покана на Милчо Левиев Легендарният Били Кобъм идва отново в България. Един от пионерите на джаз фюжъ...

08 август | 17:30
0 коментара
11678
Рут проби в странство

Рут проби в странство

София. Рут Колева ще има премиера на новия си албум Ruth в Япония. В записите му в студио Flowriders в Амстердам са участвали музиканти, свирили с няк...

14 октомври | 19:10
0 коментара
6641
Буюклиева плаши със съд

Буюклиева плаши със съд

Ние имаме сърца, не сме идиоти. Оставете ме на мира, бе. Ей такъв да ми беше гъзът, щяхте да го изядете. Ще ви съдя до дупка, ако някой от нашите пукн...

08 октомври | 22:50
0 коментара
34074
Звезди живеят с 20 лева на ден

Звезди живеят с 20 лева на ден

Всяка звезда, която прекрачи прага на "Музикална академия", новото реалити на Иван Христов и Андрей Арнаудов, ще получава 600 лева на месец, което озн...

20 септември | 5:10
0 коментара
24299
Део пак е водещ

Део пак е водещ

"Музикална академия" стартира по TV7 през септември, а продуцентите Иван и Андрей вече събират екипа. Новите имена са Фънки и Део. "Спряхме се на хора...

21 август | 18:33
0 коментара
26735