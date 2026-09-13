Оказаха голяма чест на наша оперна прима
Соня Йончева получи званието доктор хонорис кауза на Музикалната академия в Пловдив
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Соня Йончева получи званието доктор хонорис кауза на Музикалната академия в Пловдив
Отличникът от Националната музикална академия е ученик на славния професор Нико Исаков
Легендарният барабанист води майсторски клас по покана на Милчо Левиев Легендарният Били Кобъм идва отново в България. Един от пионерите на джаз фюжъ...
Избутаха ме на сцената, не исках да се състезавам, призна победителката от "Музикална академия"
София. Двама рожденици вдигнаха купони в къщата на Музикална академия - Кичка Бодурова и Дичо. Дамата направи пищно парти в пиано бара със звездните с...
Продуценти го глобиха заради любовни срещи с Карина
София. Минути преди началото на Вечното дерби между ЦСКА и "Левски" звездите на реалити шоуто Музикална академия ще изпълнят акапелно българския химн...
София. Поли Генова призна, че иска да е по-висока. Според нежното миньонче 8 сантиметра не й достигат, за да заприлича на топмодел. Фешън темата беше...
Силвия Кацарова изригна срещу рапърите и техните текстове
София. Рут Колева ще има премиера на новия си албум Ruth в Япония. В записите му в студио Flowriders в Амстердам са участвали музиканти, свирили с няк...
Прея диша във врата на поп звездите, трите са на елиминации
Ние имаме сърца, не сме идиоти. Оставете ме на мира, бе. Ей такъв да ми беше гъзът, щяхте да го изядете. Ще ви съдя до дупка, ако някой от нашите пукн...
Йоана призна за грехове в тъмното си минало
Франсиско Оя дирижира в зала "България"
Всяка звезда, която прекрачи прага на "Музикална академия", новото реалити на Иван Христов и Андрей Арнаудов, ще получава 600 лева на месец, което озн...
Лора, Поли и Сантра изкушават колеги с тяло и глас в "Музикалната академия"
Двамата се изправят един срещу друг в "Музикална академия" по ТВ7
Ще бъда много лют съдия, заплаши Георги Христов
"Музикална академия" стартира по TV7 през септември, а продуцентите Иван и Андрей вече събират екипа. Новите имена са Фънки и Део. "Спряхме се на хора...