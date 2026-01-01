Всичко за Мосул

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Градът на Муселина

Градът на Муселина

Портата Машки, позната като "Вратите на Бога", е на над 2000 г. и е била един от укрепените входове към древния асирийски град Ниневия. Споменат и в Б...

19 октомври | 16:15
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Джихадисти превземат Ирак

Джихадисти превземат Ирак

Бойците на "Ал Кайда" плениха турски консул във втория по големина град в арабската държава Багдад. Джихадисти, близки до "Ал Кайда", са на път да за...

12 юни | 5:05
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