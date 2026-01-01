Иракската армия влезе в Мосул, превзе телевизията
Джихадистите се бранят с 25 000 души като "живи щитове" За пръв път от повече от две години, иракски войници влязоха в Мосул, когато спецчасти проник...
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Джихадистите се бранят с 25 000 души като "живи щитове" За пръв път от повече от две години, иракски войници влязоха в Мосул, когато спецчасти проник...
Ник Данфорт, сп. "Форин полиси" През последните няколко седмици конфликтът между Анкара и Багдад за турската роля при освобождаване на Мосул изненадв...
Иракската армия се приближи на 8 км от град Мосул. Тя напредва към северните райони, а шиитските и кюрдските отряди пешмерга активно действат на запад...
Жан-Марк Можон, АФП Като люлка за самопровъзгласения "халифат" на групировката "Ислямска държава", Мосул е важен символ в джихадистката пропаганда и...
2000 иракски бежанци са вече на границата на Сирия САЩ обвиниха "Ислямска държава", че използва човешки щитове в битката за Мосул, съобщи Би Би Си. С...
Портата Машки, позната като "Вратите на Бога", е на над 2000 г. и е била един от укрепените входове към древния асирийски град Ниневия. Споменат и в Б...
Тази нощ в Ирак е започнала сухопътната операция за освобождаването на Мосул от "Ислямска държава". Според иракски медии, числеността на атакуващите ч...
Екстремистите от близкоизточната радикална групировка „Ислямска държава" са екзекутирали публично в иракския град Мосул 19 момичета от кюрдски произхо...
Най-старият манастир в Ирак бе сринат със земята, превръщайки се в поредната жертва на варварското разрушаване на древни паметници на културата от джи...
Християните бягат масово от иракския град Мосул, след като ислямистите заплашиха да ги убият, ако не приемат исляма или не платят "данък защита", пред...
Бунтовниците са откраднали близо $450 милиона долара от банки в Мосул Вашингтон/Багдад. Съветът за сигурност на ООН осъди атаките на ислямистки бунто...
Бойците на "Ал Кайда" плениха турски консул във втория по големина град в арабската държава Багдад. Джихадисти, близки до "Ал Кайда", са на път да за...
Около половин милион души са били принудени да напуснат домовете си във втория по големина град в Ирак- Мосул, и десетки хиляди са се насочили към три...
Багдад. Министър-председателят на Ирак поиска от парламента да обяви извънредно положение, след като ислямистки бойци завзеха град Мосул, предаде Би Б...
Багдад. Най-малко 25 души са загинали при атентат, извършен в понеделник сутринта в иракския град Мосул от атентатор-самоубиец, предаде Ройтерс. Цел...