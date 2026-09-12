1,2 млн. евро за стипендии за млади учени от Фондация УниКредит
Подкрепата е за млади европейски таланти
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Подкрепата е за млади европейски таланти
Теньо Попминчев бил ученик на известния физик Теодосиев Физикът проф. Теньо Попминчев, който постигна пробив в квантовата физика със създаването на р...
В последния месец окончателно се убедих как и най-добрите намерения могат да бъдат смразяващо опорочени, а реформата в сферата на висшето образование...
Стипендии и награди за $5 млн. се раздават на състезаниетоВасил и Марин правят революция на валутните борси, Христо с проект по-сигурен интернет Ко...
Не може онкологичната помощ да се дава на частни болници, казва зам.-председателят на БАН акад. Дамян Дамянов - Акад. Дамянов, БАН навършва 145 годин...
София. БАН прави ученически институт за млади таланти в различни области на науката. В момента академията има такъв само по математика, но сега ученит...
Стара Загора. Отворено писмо под наслов "Оправданието „Скъпо е да спасим Бедечка" е лъжа!" е изпратил до институциите старозагорският физик Светослав...
Млади учени искат оставката на Игнатов