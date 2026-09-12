Мисис България се отправи към червения килим на фестивала в Кан
Станислава Андреева от три години се обучава при най-добрите преподаватели по актьорско майсторство, дикция, правоговор, четене на аутокю и режисура
Следете всички новини, анализи и коментари за Мисис България. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Станислава Андреева от три години се обучава при най-добрите преподаватели по актьорско майсторство, дикция, правоговор, четене на аутокю и режисура
Има нов проект
Разказ, който смразява кръвта
Малката Ким си направи фотосесия на Пампорово
Валери Стефанова ще плаща обучението, записването е до 30 ноември
Снимките в нея са направени на всички достъпни за спорт места във Варна
Най-красивата омъжена жена за 2020 Валери Стефанова стартира благотворителна инициатива
Те предизвикаха жителите на втория по големина район в София и устроиха кулинарна битка между Младост 1, 2 и 3
Това ме направи по-силна и смирена, заяви Ана Иванова
Името на Роксана се свързва с различни стойностни социални каузи
Преди дни красавицата се окичи с короната „Мисис България Вселена“
Именно културата може да ни обедини в името на красотата и бъдещето на децата ни
Красавицата не пропуска благотворителните кампании на Фондация ”Мечта за дете”
Тя ще дари своя „Медал на победата“ на Фондация „Победи рака"
Мисис България Полина Паньова носи България в сърцето си
Обща снимка от лятната си почивка публикуваха в социалните мрежи Мисис България Роксана Кирилова и златното момиче Ренета Камберова
Рекорд: Мисис България Полина Паньова представи колекциите на петима млади български дизайнери в една вечер
„My new baby”, написа щастливкатаq, която веднага се похвали в социалните медии
Поли Петракиева сподели преживяванията си в социалните мрежи
Роксана Кирилова и 9-годишният й син Марк дариха на малчуганите от Кризисен център за настаняване към фондация П.У.Л.С. пликове с лакомства и млечни п...