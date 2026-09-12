Легендарен викинг пазел древния Мисионис. Историческите тайни падат
Харалд Суровия спечелил 18 свирепи битки
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Харалд Суровия спечелил 18 свирепи битки
Великолепни накити на български болярки
Защо се провали археологическият сезон, пита проф. Николай Овчаров
Изградена е през 4-5 век във висока и трудно достъпна някога местност, на 7 км от Търговище, над прохода Боаза, ползван от древни времена. Мисионис оз...
Откриха пръстен-убиец в Мисионис
Уникална археологическа находка от античния и средновековен град до Търговище
Започна археологическата кампания 2021 на античен и средновековен град Мисионис край Търговище
Крепостта е в северния исторически маршрут заедно с Велики Преслав, Плиска и Мадара, казва проф. Николай Овчаров
Жителите на града пиели вино от стъклени чаши в местната "таберна"
Античният град е древното лице на Търговище
Искаме да засилим вниманието към културно-историческия туризъм, каза вицепремиерът
Останки от великолепен епископски дворец от V век в античния град
Проф. дин Николай Овчаров От няколко години жителите на Търговище чакат с нетърпение резултатите от разкопките на античния и средновековен град Мисио...
Древният град край Търговище шокира с уникални находки През лятото на 2014 г. в медиите многократно се появяваха информации за уникални открития при...
София. Последните открития през този археологически сезон в древния град Мисионис край Търговище доказват, че през V-VI век той е бил център на провин...
Археолозите проф. Николай Овчаров и Ангел Конаклиев откриха цял древен храм при разкопките на античния и средновековен град Мисионис. Той обаче не е...
Проф. Николай Овчаров и Ангел Конаклиев показват последната находка от Мисионис - амфора за вино
Мащабните разкопки на големия град Мисионис край Търговище през 2014 г. изненадват с интересни резултати. Крепостта е изоставена през VII в. от ромеит...
Археолози продължават да работят по острови и старите столици Търговище. Мащабните разкопки на античния Мисионис започнаха със 70 000 лева. Държавата...
Античният град край Търговище става хит в туризма