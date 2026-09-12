Как Балкански става най-младият професор
Когато първият българин е приет в "Екол Политекник", над сградата се развява трибагреникът
Следете всички новини, анализи и коментари за Минко Балкански. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Когато първият българин е приет в "Екол Политекник", над сградата се развява трибагреникът
Да си изобретател е дар, който не се дава на всички, казва проф. Минко Балкански, вдъхновител на състезанието за млади таланти
Инвестирал е и в училищен театър в Нова Загора Направил първия компютърен кабинет в математическата гимназия на града Професор Минко Балкански отнов...
Стара Загора. Редовната серия лекции в Международното училище по криптография към "Балкански - Паница институт за научни изследвания", при фондация "М...
Стара Загора. Голямата ми амбиция е да основем и в България една институци по модела на прочутия Колеж дьо Франс, която ще събира най-големите ни умов...
Прочутият физик Минко Балкански имал смъртна присъда в родината си