Станилия Стаменова се мести в Русе
Министър Кралев пое ангажимент състезателката по кану-каяк да продължи нормална подготовка за олимпийските игри в Токио
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Министър Кралев пое ангажимент състезателката по кану-каяк да продължи нормална подготовка за олимпийските игри в Токио
Новата мярка ще позволи да се провеждат и мачове от турнирите на УЕФА и ФИФА
На прага сме на втора вълна от заболели от коронавирус, предупреди спортният министър
Успехът е най-големия за българското таекуондо през годината
Българинът изпревари с 5 гласа държавния секретар по спорта на Испания
Пише писмо на президента на УЕФА
Ръководството на тима от Кърджали с покана до премиера Борисов и финансовия министър Горанов
Подновяват Споразумението за сътрудничество в областта на младежките дейности и спорта
Най-добрите девойки до 19 г на Стария континент ще мерят сили в морската столица
България с 5 медала от Евро до 15 г
700 деца от 6 до 12 години се включиха в надпреварата по лека атлетика
Ивайло Иванов е на позиция за квота за олимпиадата в Токио 2020
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Най-добре може да си сътрудничим с нашите съседи, категоричен е българският ръководител на спорта
Спечелих Зелена карта за САЩ, но останах тук
Чичото на Мадатора обсъжда възможностите за създаване на филиал на академията на Рафа в София
Министър Кралев посети седмото спортно изложение в Белград
Националите по футбол 5 с признание от ММС
Министърът на младежта и спорта Красен Кралев награди победителя от снукър турнира "PTC Bulgaria Open". Финалната среща бе спечелена от Марк Алън. Пис...