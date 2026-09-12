Президентът предупреди за опасен завой на Коалицията на желаещите
Според Илияна Йотова форматът може да милитаризира външната политика, вместо да отвори път към преговори
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Според Илияна Йотова форматът може да милитаризира външната политика, вместо да отвори път към преговори
На извънредно заседание вчера парламентът гласува със 131 гласа „за“ правителството
Посолството ни е изпратило нота до външното министерство на Мексико
Това стана известно от думите на служебния външен министър Николай Милков
Николай Милков съобщи, че изборните секции ще бъдат 755 в 62 държави
На сайта на ЦИК приемат електронно подаване на заявление за гласуване в чужбина
Част от засегнатите летища вече ограничиха дневния брой на излитащите пътници
Люцканов вече е бил заместник-министър на външните работи
Министерството на външните работи (МВнР) препоръчва на българските шофьори, пътуващи в Гърция, да не качват стопаджии по пътя. Причината за това е , ч...
София. Дипломатическият институт изпълни проект ЦА 12-22-81/25.09.2013 г. „Подобряване на капацитета на Дипломатическия институт към министъра на в...
София. Министрите на външните работи на Япония Фумио Кишида и на Република България Даниел Митов размениха поздравителни адреси по случай 55-тата годи...