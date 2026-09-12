Харизмата на Борисов взе да помръква
България няма нужда от политически садизъм, казва Лютви Местан
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България няма нужда от политически садизъм, казва Лютви Местан
София. Всички кметове ще събере до няколко седмици министърът на инвестиционното проектиране проф. Иван Данов. Той и градоначалниците ще обсъдят инвес...
София. "Този вот на недоверие е доказателство за липса на политически рефлекс и непознаване на елементарни парламентарни техники", заяви Мартин Захари...
С промяна на ЗОП ще имаме 2-3 пъти повече обекти с европари, категоричен е Иван Данов
Строителният бранш е оставен на автопилот
София. "Не мога да се съглася с мотивите на ГЕРБ за вота на недоверие", каза министърът на инвестиционното проектиране Иван Данов в интервю за БНР. "...
София. Строителната индустрия в България, проектирането е оставено на автопилот повече от 20 години, заяви пред Нова телевизия министърът на инвестици...
София. Имаше вътрешен саботаж в рамките на предишното Министерство на регионалното развитие и създаването. Саботаж, който в известна степен затрудни п...
София. Началникът на Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК) Милка Гечева е уволнена вчера, стана ясно от изказването на Лиляна Павлова от ГЕ...
Оставка хвърли шефът на Агенцията по кадастър
София. Парламентът разписа правомощията на министъра на инвестиционното проектиране и на министъра на регионалното развитие. Депутатите приеха на втор...
"Стандарт" вдига завесата - кои са те, как попаднаха в отбора на "Орешарски" и какви каузи ще отстояват на "Дондуков" 1