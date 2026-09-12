Всичко за Милена Славова

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Милена иска триколка за ЧРД

Милена иска триколка за ЧРД

Милена Славова днес празнува юбилей и скромно си пожела дървена вила на язовир "Студена" и триколка, с която да фучи из София. По традиция грандамата...

24 февруари | 17:05
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Милена подгрява Слаш

Милена подгрява Слаш

Виртуозът на китарата идва за концерт през юни Слаш, наричан един от боговете на китарата, ще разнежи със знаменитите си сола меломаните в зала "Хрис...

09 март | 18:50
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Милена изпитва младоци

Милена изпитва младоци

Рок кралицата Милена Славова е шеф на журито на традиционния фестивал за млади групи, който е днес и утре в столичния клуб "Фенс". Шоуто се провежда с...

18 октомври | 20:25
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