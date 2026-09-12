Нова атака! Миков пусна куршума на БСП
Какво каза бившият председател на партията
Следете всички новини, анализи и коментари за Миков. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Какво каза бившият председател на партията
Това каза биншият председател на партията Михаил Миков
Дала ли е Нинова 30 милиона лева на Михаил Миков да сдаде поста лидер на БСП, попита Биков
Сценарият на опозицията предвижда всички претенденти да се оттеглят в полза на Нинова Корнелия и Илияна са най-опасните съперници на сегашния шеф на...
Социалистите готови с вота на недоверие, внасят го след седмица Трябва да усилим преките контакти с гражданите. Трудно посланията стигат до хората. Т...
„Не може опозицията да подкрепя персонални промени в кабинета. Няма да подкрепим Меглена Кунева за образователен министър, защото тя ще довършва ликви...
Лидерът на БСП Михаил Миков постави ултиматум към правителството. От парламентарната трибуна той настоя до сряда Министерски съвет да внесе законопро...
Лидерите на БСП и на АБВ Михаил Миков и Георги Първанов си стиснаха ръцете и се поздравиха след две години мълчание в студиото на Илиана Беновска в Ка...
Кандидатурата на Ирина Боковa за генерален секретар на ООН има реален шанс, мълчанието на правителството обрича страната ни да изгуби невероятно призн...
Българските граждани не заслужават подобно управление. Това заяви лидерът на социалистите Михаил Миков в изказване на заседанието на Националния съвет...
Когато гласуваме, когато се изказваме, когато вземаме решения, трябва да си представяме другата България, животът извън жълтите павета и извън брюксел...
Тази седмица БСП ще потърси за разговори парламентарните групи, които не са в управляващото мнозинство, за обсъждане на вот на недоверие към правителс...
Михаил Миков връчи електронни членски карти на младите попълнения „Интересът към членство в БСП съществува и доказателство за това са новите попълнен...
"Бабинден е – празник, вероятно стар колкото България или колкото живота даже. На този ден предците ни са изразявали почит към онези възрастни българк...
"Промяната в отношенията между Русия и Турция дава нови шансове за България. Москва има нужда от спокойно трасе за пренос на газ и то може да минава п...
Ще бъде нарушаване на нормалния и добрия тон към момента да коментираме вътрешнопартийните процеси в ДПС. Това заяви лидерът на БСП Михаил Миков след...
Ще обсъдим възможните вотове на недоверие към правителството в отделните сектори и ще предложим на тези, които претендират да са опозиция, да се включ...
Провалът със съдебната реформа е основание за оставка. Това заяви лидерът на БСП Михаил Миков пред bTV. „Демокрацията у нас е доста фасадна. ДПС искаш...
БСП прави местни фондове за лечение на бедни Всички управлявани от БСП общини ще осигурят поне 50% от издръжката за детските градини и ясли от бюджет...
„Нека изразим признателност към всички дарители – към по-състоятелните, а и не толкова, но също щедри наши съграждани – които помагат на другите хора,...