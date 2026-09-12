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БСП с ултиматум към кабинета

БСП с ултиматум към кабинета

Лидерът на БСП Михаил Миков постави ултиматум към правителството. От парламентарната трибуна той настоя до сряда Министерски съвет да внесе законопро...

29 януари | 12:51
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