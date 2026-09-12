Легионерската болест дебне в хотелите! Кой е най-застрашен
Експерт предупреди и за опасности от пестициди и замърсени храни
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Експерт предупреди и за опасности от пестициди и замърсени храни
Премиерът Бойко Борисов е във Виена, където ще присъства на среща на върха, посветена на миграцията по балканския маршрут. Форумът е под егидата на ав...
Сирийците избягали от Женския пазар заради нашествието от иракчани, с които са врагове Араби, негри и всякакви мургави субекти са окупирали територия...
Георги Марков, бивш конституционен съдия Трябва да вземем мерки срещу заплахата от бежанска вълна Преди ден стана ясно, че Турция предлага на Българ...
"Мога да уверя българите, че в момента „Гранична полиция" разполага с кораби в топ 3 на Европа". Това заяви премиерът Бойко Борисов пред журналисти в...
Вчера в Поморие задържахме група от около 20 мигранти заедно с каналджиите. Това съобщи премиерът Бойко Борисов по време на блиц-контрол в парламента...
Икономическа криза, тероризъм с ужасни последствия, огромни потоци от мигранти. Светът се преобърна, а с него и доверието на хората. Оказа се обаче, ч...
"Няма да успеем ако издигаме стени и огради или всяка страна сама търси решение". Това заяви президентът Росен Плевнелиев в интервю за бразилския вест...
В полските заводи не се ремонтират самолети или двигатели, а се модернизират. Това обяви членът на Борда на полското предприятие WZL-2 и директор по п...
Председателят на Народното събрание Цецка Цачева се срещна с генералния секретар на Съвета на Европа Турбьорн Ягланд. На разговора беше обсъдено предс...
Ясно е, че българската държава трябва да охранява границите и ние това го правим, и го правим добре. Миграционният поток не е насочен към България, а...