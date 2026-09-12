Всичко за Миграционен Поток

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Новите стени на Европа

Новите стени на Европа

Георги Марков, бивш конституционен съдия Трябва да вземем мерки срещу заплахата от бежанска вълна Преди ден стана ясно, че Турция предлага на Българ...

15 август | 6:45
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