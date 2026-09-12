Внасят обвинението за "Миджур" до 30 дни
Разследването за взрива в завода "Миджур", където загинаха 15 души, приключва до месец. Това стана ясно от думите на главния прокурор Сотир Цацаров по...
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Разследването за взрива в завода "Миджур", където загинаха 15 души, приключва до месец. Това стана ясно от думите на главния прокурор Сотир Цацаров по...
Валери Митков разпуска Великата ложа, защото му поискали оставката Висш масон преби брат заради маневри на Великия майстор Валери Митков, собственик...
90% от работниците в гръмналата фабрика са готови да се върнат на работа Ако синът на шефа не ни пришпорваше, нямаше да стане беля, смята оцелял по ч...
Видин. От началото на този седмица семействата на загиналите на 1 октомври т.г. при взрива във фабриката за боеприпаси „Миджур" в село Горни Лом получ...
Премиерът нареди на военния министър спешно да прати писмо на Валери Митков Спешни указания как да бъдат унищожени бомбите от Горни Лом даде премиеръ...
След смъртта на 13 мъже и 2 жени в "Миджур" Заводът гръмнал заради нереалните срокове, налагани от Атина Смъртоносните противопехотни мини от Гърция...
Видин. 50 000 детонатора са откраднати от завода за боеприпаси край Горни Лом, съобщи БГНЕС. В началото на октомври там се взриви цех за обезвреждане...
Видин. Над 100 души – близки на загиналите, бивши и настоящи работници в завод „Миджур" и жители на Горни Лом, запалиха свещи и се помолиха за душите...
Видин. Днес се навършват 40 дни от смъртта на 15-те души, загинали в трагичния инцидент край видинското село Горни Лом. На 1 октомври избухна цех за о...
Горни Лом. Сапьори от военно формирование 28 880 – Белене и днес, 30 октомври, оказват помощ за ликвидиране на последствията от взрива в завод „Миджур...
Видин. Назначени са ДНК-експертизи на биологичен материал, открит на повече от 300 обекта в района на завод "Миджур" в Горни Лом. Това обяви пред „Фо...
Видин. Близките на загиналите в Горни Лом трима жители на Чипровци са получили по 2500 лева, съобщи кметът на община Чипровци Анатоли Първанов, предад...
Видин. Военните са извършили разузнаване и са прочистили повърхностно общо 1145 декара от територията, засегната от взрива в завода за утилизация на...
Видин. Дейностите за ликвидиране на последствията след взрива в завод „Миджур" край село Горни Лом продължават и днес. Военнослужещи от специализиран...
София. Прокуратурата ще даде на международни експерти разследването за взировете в завод "Миджур" в Горни Лом, при които на 1-ви октомври загинаха 15...
Патриарх Неофит обяви, че няма да празнува рождения си ден, а ще се моли за България. Днес той навършва 69 г. Ден преди годишнината патриархът обяви,...
Съкратени ще бъдат 38 служители от цех "Утилизация" на завод "Миджур" в Горни Лом, информира Ангел Милчев, директор на дирекция "Бюро по труда" – Бело...
София. До настоящия момент категорично не съществува нито едно доказателство в подкрепа на версията за евентуален саботаж. Това заяви главният прокуро...
Саботаж стои зад трагедията в "Миджур", смята собственикът на завода инж. Валери Митков. "Не е възможно инициирането на една противопехотна мина да до...
Започва дело във Видин, виновните няма как да бъдат осъдени Видин. Обработваните в Горни Лом противопехотни мини са били вкарани у нас почти нелегалн...