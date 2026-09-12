Богата и наситена с изложби програма на Международен панаир Пловдив за 2023 година
Закритите изложбените площи вече са заети на 100%
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Закритите изложбените площи вече са заети на 100%
В "Пълдин туринвест" община Пловдив има 25 % дял, Георги Гергов - 75 на сто
Ето кои съветници не дойдоха
Съветниците се събират на извънредна сесия
Магистратите се произнесоха часове след завеждането на иск от Община Пловдив
Делото беше образувано по жалба на варненския областен управител Марио Смърков
По 2-3 леки коли продадоха участници в изложбата "Автосвят" още в деня на нейното откриване. Изложбата за автомобили се провежда в рамките на Междунар...
София. Държавата ще продаде дела си в Международния панаир – Пловдив и очаква да получи за него най-малко 39 млн. лв., съобщи БГНЕС. Държавният дял в...