ББР подкрепя дебюта на фестивал за документални филми
Първото издание на Международния Родопи Филм Фест ще се проведе между 16 и 21 септември на открита сцена в Смолян
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Първото издание на Международния Родопи Филм Фест ще се проведе между 16 и 21 септември на открита сцена в Смолян
Гласът на Педя човек открива фестивала
Фестивалът обединява любовта към народното творчество, традициите и културното наследство на България, Румъния и Сърбия
Градът става столица на маскарадните игри. В сурвакарско селище черпят гостите с местни манджи
Първият международен фестивал на спортните филми в столицата бе открит със семпло тържество и в присъствието на много официални гости в кино Люмиер. С...
Кърджали. С моноспектакъла на Татяна Лолова „Дуенде" в Кърджали бе дадено началото на 14-я международен фестивал „Перперикон". Препълнената зала ап...
Джанкарло Джанини, един от най-талантливите и очарователни мъже в световната екранна индустрия, пристига следващата събота в България. Легендарният ак...
Варна. След прекъсване от 23 години създателят на МФФ „Любовта е лудост" Илко Раев възражда един друг международен и престижен фестивал, чието име е...
Благоевград. Възродиха Международния фестивал на китарата в Гоце Делчев след няколкогодишно прекъсване. 23-то издание бе открито в четвъртък в Дома на...
Министърът на културата д-р Петър Стоянович ще открие тринадесетия Международен фестивал на изкуствата "Перперикон – 2013" на 22 юни, събота, от 21:1...
За по-срамежливите организаторите предлагат сватовници
Враца. Театрални групи от 4 континента ще се съберат на фестивал във Враца. От 14 до 19 юни градът ще стане домакин за 15 пореден път на мащабния фест...