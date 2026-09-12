Метъл величия на турне в Европа. Няма добра новина за родните фенове
Обиколката стартира на 9 май 2026 г. в Атина
Следете всички новини, анализи и коментари за Металика. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Обиколката стартира на 9 май 2026 г. в Атина
Концертът се отлага за 9-ти септември
Ще се бие срещу американеца Франк Мир
Това е първата и единствена група, която е масово слушана за година на седемте континента
Поп звездата ще запише албум с кавъри на Металика
Групата пуска нов концертен филм
Групата издава концертния филм „S&M2“ на 28-ми август
Групата използва допълнителното си време, за да създаде "карантинен албум"
Рускинята Евгения Медведева спечели златен медал на световното първенство по фигурно пързаляне в Бостън миналата седмица. За волната програмата тя пол...
Ларс Улрих егоцентрично искал да затрие баса в албума, за да се чуят не особено оригиналните му барабани
Ларс Улрих поряза Брус Дикинсън с репликата: "Ще го подкрепям за всяка глупост, която казва"
Бразилската футболна легенда Роналдо се оказа фен на "Металика". Феномена се появи на концерта на легендарната група на 22 март в Сао Пауло. Той се сл...
Уникалният проект Metallica Through The Never излиза в кината у нас едновременно със световната си премиера. Три години след последния концерт на банд...
Джеймс Хетфийлд е началото на всички начала, щом стане дума за хеви метъл. Вокалът на "Металика" точно днес навършва 50 години, 30 от които преминаха...