Всичко за Металика

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Феномена куфее на "Металика"

Феномена куфее на "Металика"

Бразилската футболна легенда Роналдо се оказа фен на "Металика". Феномена се появи на концерта на легендарната група на 22 март в Сао Пауло. Той се сл...

25 март | 22:20
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Зрелището "Металика" на 3D

Зрелището "Металика" на 3D

Уникалният проект Metallica Through The Never излиза в кината у нас едновременно със световната си премиера. Три години след последния концерт на банд...

20 септември | 7:40
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Джеймс на 50

Джеймс на 50

Джеймс Хетфийлд е началото на всички начала, щом стане дума за хеви метъл. Вокалът на "Металика" точно днес навършва 50 години, 30 от които преминаха...

03 август | 7:30
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