Металика се ражда с обява във вестника

Преди 40 г. двама тийнеджъри слагат началото на бандата, която промени историята на музиката

Това е първата и единствена група, която е масово слушана за година на седемте континента

28 октомври 1981 г. Двама тийнейджъри, пристрастени към тежката музика, слагат началото на своя група. 40 г. по-късно Metallica има милиони фенове по света, чупи рекорди в класациите, а песните й са сред най-продаваните в света.

Всичко започва от 18-годишния Джеймс Хетфийлд и година по-малкия Ларс Улрих.Хетфийлд, роден през 1963 г. в малко градче край Лос Анжелис в семейството на силно религиозни родители, е пробвал пиано и барабани, преди да избере окончателно китарата. Вдъхновен от "Блек Сабат", "Лед Цепелин" и "Дийп Пърпъл",

Джеймс мечтае за своя рок група и с приятели създава няколко, които обаче се разпадат. Джеймс обаче не се отказва и търси нови съмишленици, когато един ден попада на обява в местен вестник - с нея

Ларс Улрих, тенисист, пристигнал от Дания в Калифорния със семейството си, чието хоби е да свири на барабани, търси желаещи за сформирането на нестандартна рок група. "Да, идвам веднага", е отговорът. По-късно към тях се присъединяват басистът на предишната група на Хетфийлд Рон Макгавни и соло китаристът Дейв Мъстейн. В началото Хетфийлд има намерение са е само с ритъм китарата, а за вокалист да се намери друг, но никой от кандидатите не става. Джеймс се заема и с пеенето. Скоро след това Рон е заменен от Клиф Бъртън, а на 1 април 1983 г. към групата се присъединява Кърк Хамет, за да смени Дейв Мъстейн, тръгнал си заради злоупотреба с алкохол и наркотици.

Кърк е дете от смесен брак между филипинка и ирландски търговец-мореплавател. Започва да свири на китара на 15 г., включва се в няколко групи, последната е Exodus.През 1983 г., след като е наблюдаван от Хетфийлд и Улрих по време на концерт, Хамет получава оферта да дойде в "Металика". С радост приема и става идол за поколения млади китаристи. Той е един от главните текстописци заедно с двамата по-стари члена на групата.През 1983 г. музикантите пускат първия си студиен албум "Kill 'Em All" - най-тежката музика, издавана някога. С него се отбелязва раждането на траш метъла. Следват нови албуми и концерти по цял свят.

Непрежалимият Клиф Бъртън

Всичко е прекрасно до 1986 г., когато фатален инцидент помрачава триумфа на музикантите.По време на турне в Швеция групата се оплаква от неудобния автобус и в нощта след концерта теглят чоп кой първи да си избере легло. Клиф се радва, че изтегля най-силната карта - Асо пика. Но не подозира, че му се е паднала "картата на смъртта". Басистът избира да смени леглото си с това на Кърк Хамет, което е най-близо до прозореца. Малко преди 7 часа сутринта автобусът се преобръща. Всички се отървават само със стрес, но Бъртън изхвърчава през прозореца и загива на място, затиснат от автобуса. Това е огромен шок - и за музикантите, и за феновете. Клиф Бъртън е смятан за един от най-добрите басисти в света.Но шоуто трябва да продължи.За да довършат турнето си и под натиска на продуцентите, Metallica взимат своя фен, басиста Джейсън Нюстед. С него през 1988 г. издават може би най-амбициозния си албум "...And Justice For All". В него има инструментал, посветен на загиналия Клиф, съдържащ написана от Бъртън лирика в края на парчето. Епосът "One", написан по антивоенната новела на Далтон Трумбо "Johny Got His Gun", е първото парче на Metallica с видеоклип, съобщава radio 1 rock.Тежката загуба на Бъртън обаче не може да се преодолее лесно. Мнозина са на мнение, че Джейсън Нюстед не успява да се впише в групата. Кърк, който е бил много близък с Клиф Бъртън, изпада в депресия и започва да взема наркотици. За да превъзмогне зависимостта му помага йога, става вегетарианец.

Черният албум - най-продаван в историята

Групата изживява своеобразна криза до 1991 г., когато изригва с петия си албум, известен като Черния албум. Издаден на 12 август 1991 г., той е с изцяло черна обложка, на която може да се забележи гърмяща змия под определен ъгъл. Меломаните са категорични, че това е най-успешният студиен проект на Metallica. Tой е номер 1 в класациите на над 10 държави, в него влизат някои от най-големите класики - Enter Sandman, The Unforgiven, Nothing Else Matters, Wherever I May Roam, Sad But True, с които легендите се издигат до хедлайнъри на концерти на най-големите стадиони в света, коментира zrockradio.bg. "Черната" плоча остава без конкуренция и като най-продаваният албум в историята, надминаващ продажбите във всеки жанр за последните 30 години.През 2021 г., по случай 30-годишния юбилей на албума, бандата представя нова версия в няколко формата - двоен винил, стандартно CD, тройно CD и лимитиран делукс сет бокс.The Black Album излезе на 10 септември.През 2001-ва година Джейсън Нюстед напуска Metallica.

Малко по-късно като басист идва Робърт Трухильо. Той е роден през 1964 г. в Санта Моника, Калифорния. Пълното му име е Роберто Аугустин Мигел Сантяго Самуел Трухийо Веракруз. Започва кариерата си в пънк метъл групата Suicidal Tendencies, на която е съосновател. Участва и в няколко турнета от фестивала Озфест като басист на Ози Озбърн, преди да влезе през 2003 в Metallica. Трухильо е прочут със своя зрелищен стил на свирене и държание на сцената, като една от запазените му марки по време на концерти е да свири почти клекнал.Метъл кралете продължават своя възход. Сред рекордите им е, че за първи път в историята на САЩ една и съща група оглавява класациите при продажба на 5 поредни албума. Този рекорд става факт през есента на 2008 година, когато излиза деветият им албум "Death Magnetic", който е с платинен статус в 17 държави. А след сензационните си представления в Антарктика Metallica влизат в Книгата на рекордите на Гинес. Бандата е вписана като първата и единствена група, която е масово слушана за година на всичките седем континента.

Коя е най-великата им песен

Едва ли има фен, който може да отговори на този въпрос. Затова от бандата си правят експеримент - започват елиминационен турнир в Instagram, където феновете гласуват за своите фаворити и седмица след седмица отпадат песни от дългата дискография на траш легендите.И накрая остана една - "Master of Puppets". Според проведеното гласуване това е най-великата песен на Metallica. Водещото парче от третия албум на групата от 1986 г. "срази" Dyers Eve, Atlas, Rise!, Ride The Lighting, Sad But True и Fade To Black. На финала сломи друг фаворит - One.

The Metallica Blacklist - най-големият им проект

По време на пандемията групата направи голям подарък на своите фенове. The Metallica Blacklist не е просто трибютен албум, но и най-големият проект, създаван от екипа на Metallica. Той включва кавъри на техни песни от 53-ма артисти от всякакви жанрове, поколения, култури, континенти. За проекта се обединяват певци, автори на песни, кънтри, EDM и хип хоп артисти, които споделят любовта си към Metallica, както и рокери, инди изпълнители и икони в рок и метъл музиката. Албумът е създаден с благотворителна цел, като всички приходи от продажбите му ще бъдат разделени между организации, избрани от артистите и фондацията на Metallica - "All Within My Hands".

Пловдив мечтае бандата да се върне отново догодина

Ще забият ли Metallica в Пловдив през лятото на 2022 г.? Причината за разбунването на духовете са обявените дати за европейско турне на хеви метъл класиците през юни и юли догодина, пише "Марица". Metallica вече са хедлайнери в няколко европейски рок фестивала догодина. Обявени и промотирани са дати за фестивали в Дания /15 юни/, Нидерландия /17 юни/, Италия /19 юни/, Чехия /22 юни/, Франция /26 юни/, Белгия /1 юли/, Испания /6 юли/ и Португалия /8 юли/. На официалния сайт на бандата обаче пише, че списъкът ще се допълва. А Пловдив може да предложи подходяща сцена. От 21 до 23 юли 2022 г. на Гребната база ще се състои поредното издание на Hills Of Rock - фестивалът, който се превърна в рок събитието на България. Той бе отложен 2 пъти заради пандемията и сега е моментът за реванш.Историята помни трите посещения на Metallica в България. Най-запомнящото се, разбира се, е първото - на 11 юни 1999 г. в Града под тепетата. През 2008 г. бандата изкърти стадион "Васил Левски" в София, а 2 г. по-късно отново се върна на същата сцена за разбиващо шоу на BIG4 - Metallica, Megadeth, Antrax & Slayer.