Метъл величия на турне в Европа. Няма добра новина за родните фенове

Метъл иконите Metallica разкриха подробности за мащабно стадионно турне, което ще премине през Великобритания и Европа през лятото на 2026 г.

Турнето е част от тяхната M72 World Tour и подкрепя последния им албум — 72 Seasons от 2023 година. След първата си европейска обиколка през 2023 г., включително две хедлайнерски участия на фестивала Download в Обединеното кралство, Metallica се завръщат на континента за 16 дати през лятото на 2026 г., съобщава списание FarOut, предава БГНЕС.

Обиколката стартира на 9 май в Атина, на Олимпийския стадион, след което групата ще посети Букурещ на 13 май и Хожув, Полша на 19 май.

Един от акцентите ще бъде двойният концерт във Франкфурт, част от серията „No Repeat Weekends“, в рамките на която групата изпълнява две напълно различни сетлисти. Феновете ще имат възможност да закупят билети за двете вечери.

Сред другите дестинации са Будапеща, Дъблин и Лондон, където също ще се проведат по два концерта. Турнето във Великобритания включва и изпълнения на Hampden Park в Глазгоу и Principality Stadium в Кардиф.

Gojira и Knocked Loose ще бъдат специални гости за някои от датите, докато Pantera и Avatar ще откриват останалите концерти.

Част от приходите от билети ще бъдат дарени на фондацията на групата – All In My Hands, която от създаването си през 2017 г. е събрала милиони долари за значими каузи.

По време на скорошно участие на Lane Stadium в университета Вирджиния Тек (САЩ), изпълнението на "Enter Sandman" дори е предизвикало незначително земетресение, съобщават американски медии.

График на турнето на Metallica – Европа и Великобритания 2026:

Май:

9 май – Атина, Гърция – Олимпийски стадион

13 май – Букурещ, Румъния – Arena Națională

19 май – Хожув, Полша – Stadion Śląski

22 май – Франкфурт, Германия – Deutsche Bank Park

24 май – Франкфурт, Германия – Deutsche Bank Park

27 май – Цюрих, Швейцария – Stadion Letzigrund

30 май – Берлин, Германия – Олимпийски стадион

Юни:

3 юни – Болоня, Италия – Stadio Renato Dall’Ara

11 юни – Будапеща, Унгария – Puskas Arena

13 юни – Будапеща, Унгария – Puskas Arena

19 юни – Дъблин, Ирландия – Aviva Stadium

21 юни – Дъблин, Ирландия – Aviva Stadium

25 юни – Глазгоу, Шотландия – Hampden Park

28 юни – Кардиф, Уелс – Principality Stadium

Юли:

3 юли – Лондон, Англия – London Stadium

5 юли – Лондон, Англия – London Stadium

