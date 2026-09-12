Мария Статулова с шокиращо признание
Актрисата разказа много интересни неща
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Актрисата разказа много интересни неща
Мария Статулова разказа спомени от живота си с Йордан Радичков
Младата певица oщети актрисата
Нека с радост празнуваме Деня на духовността
Десетки театрали казаха последно сбогом на легендарната режисьорка Юлия Огнянова, която си отиде на 93 години на 30 септември. Поклонението беше вчера...
Голям късмет е да те кръстят на Божията майка, става ясно от бърз преглед на кариерата на някои от най-известните личности в родното шоу и националнат...
Беше след премиерата на "Още нещо за любовта" в Бургас, разказва голямата актриса
Ивайло Герасков е французинът в най-новата версия на "Напразни усилия на любовта" - този път в театър "София" с режисьор Крис Шарков. Печеният актьор...
Стара Загора. „Адски обичам филмите си, сега виждам някои грешки, но няма как да ги поправя. Затова обещавам толкова хубаво да играя, че пак да снимам...
Стара Загора. Мария Статулова обу кубинки с британското знаме, за да нагази тревата в градинката пред Операта в Стара Загора. Там голямата актриса пос...
Голямата актриса ще получи наградата за цялостно творчество на първия международен кинофестивал в Стара Загора