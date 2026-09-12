До края на деня ясни правилата за бръмбарите
МВР шефове ще разписват за СРС само пред свидетел
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МВР шефове ще разписват за СРС само пред свидетел
Избирателите ще накажат авторите на компромати, смята служебният премиер
Бяха подписани 12 споразумения в различни сфери
София. Покуратурата е независима и г-н Цацаров доказа това категорично. Това заяви премиерът Марин Райков в интервю за предаването „Нека говорят с Рос...
Копрившица. „Ние не сме малка нация и никога не сме били. Просто трябва да си повярваме и да потърсим нашите герои." Това заяви в тържественото си сло...
Копривщица. Тълпи от хора очаква Копривщица по случай 137-та годишнина от Априлското въстание. В града ще бъде открит театрален спектакъл, възпроизве...
София. На 1 май честваме 137 години от избухването на Априлското въстание по нов стил. Вицепрезидентът Маргарита Попова ще присъства на тържествената...
Искаме по-ниски цени, но не можем да задължим магазините, каза земеделският шеф
София. Премиерът Марин Райков получи рапорт за скандала със СРС-тата от вътрешния министър Петя Първанова. От него става ясно, че за периода от 13 мар...
Доклад на правосъдния министър потвърждава, че искания и разрешения за тях няма
София. Чуждите търговски вериги у нас да предложат различни форми на представяне на български стоки в чужбина. За това ще настоява премиерът Марин Рай...
Служебният премиер Марин Райков ще ръководи българската делегация в Рим на 24 май - Денят на българската просвета и култура и славянската писменост....
София. БСП настоява министър-председателят Марин Райков и министърът на вътрешните работи Петя Първанова незабавно да освободят от длъжност директора...
София. "По-оптимистично настроени сме за завършването на магистрала "Тракия", отколкото преди известно време, когато министърът на регионалното развит...
Шефът на агенцията за безопасност на храните носел отговорност за договори на границата
София. Не допускам, че служебното правителство е било подслушвано. Това каза пред журналисти служебният премиер Марин Райков, който присъства на Де...
София. Премиерът Марин Райков успокои руския посланик Юрий Исаков, че България все още държи на газопровода Южен поток. Икономическият министър Асен В...
София. Служебният министър-председател Марин Райков предложи провеждането на работна среща по проекта „Южен поток”. Това стана ясно в началото на редо...
София. Атака не би подкрепила правителство, съставено с мандат на ГЕРБ, обяви лидерът на партията Волен Сидеров пред бТВ. Той се обяви и против сътруд...