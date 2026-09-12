Всичко за Мариан Вълев

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Мариан Вълев: Самотен съм

Мариан Вълев: Самотен съм

Актьорът счупил зъб преди премиерата на "ВИП" Мариан Вълев призна, че се чувства самотен във философския смисъл на понятието. "Всеки от нас го изпитв...

25 октомври | 22:00
0 коментара
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Мариан отказа на "ВИП брадър"

Мариан отказа на "ВИП брадър"

Актьорът се отдаде на работата си в Червения кръст Мариан Вълев няма намерение да се включва във "ВИП брадър". Истината е, че той е отказал на продуц...

21 август | 18:26
0 коментара
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Строят соц къщата

Строят соц къщата

Къщата на VIP Brother, в която тази есен ще живеят новите съквартиранти, вече се строи. Колектив от 50 вдъхновени работници, инженери и архитекти град...

15 август | 20:45
0 коментара
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