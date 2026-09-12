Всичко за Манюел Валс

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Валс: Настъпва нова епоха

Валс: Настъпва нова епоха

Министър-председателят на Франция Манюел Валс заяви, че настъпва нова епоха, в която проблемът с борбата срещу тероризма става централен за страната....

17 юли | 9:28
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Валс: ЕС е в критичен риск

Валс: ЕС е в критичен риск

Френският премиер Манюел Валс заяви, че мигрантската криза поставя ЕС пред критичен риск. Той говори по време на международния икономически форум в Да...

22 януари | 20:55
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