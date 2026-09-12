Валс: Настъпва нова епоха
Министър-председателят на Франция Манюел Валс заяви, че настъпва нова епоха, в която проблемът с борбата срещу тероризма става централен за страната....
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Министър-председателят на Франция Манюел Валс заяви, че настъпва нова епоха, в която проблемът с борбата срещу тероризма става централен за страната....
Френският премиер Манюел Валс заяви, че мигрантската криза поставя ЕС пред критичен риск. Той говори по време на международния икономически форум в Да...
„Ние знаем, че операции са били подготвяни и все още се подготвят, не само срещу Франция, но също и срещу други европейски държави", това заяви премие...
Френският премиер Манюел Валс изрази съжаление за решението да пътува с правителствен самолет за футболен мач заедно с две от децата си и обеща да въз...
В момент, в който петгодишният му мандат е поел към трагична развръзка, президентът Франсоа Оланд реши да повери ключовете от "Отел Матиньон" (официал...
Париж. Бившият министър на вътрешните работи на Франция Манюел Валс бе номиниран от президента Франсоа Оланд за премиер на новото правителство ден с...
Френският вътрешен министър Манюел Валс оттегли противоречивите си коментари, че ромите не желаят да се интегрират, като заяви, че някои от тях биха м...
Париж. Манюел Валс, министър на вътрешните работи на Франция, който през септември предизвика полемика с изказването си за нежеланието на ромите да...
Париж. Френска асоциация, обявяваща се против расизма, заяви, че ще подаде жалба срещу вътрешния министър Манюел Валс за подбуждане към расова омраза...
Обществеността все повече се дразни от ромското малцинство
Париж. Франция потвърди отрицателната си позиция към влизането на Румъния и България в Шенгенската зона при настоящите условия на контрол по външнит...
Париж. Манюел Валс, вътрешен министър на Франция, заяви, че от юни 2012 г. насам от страната са били експулсирани 5000 роми от Румъния и България, п...