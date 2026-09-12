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Българин е Бекъм на Малдивите

Българин е Бекъм на Малдивите

 Перничанинът Виктор Матеев се превърна в Дейвид Бекъм на Малдивските острови. От няколко години футболистът гради успешна кариера в държавата, пише "...

27 ноември | 6:35
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