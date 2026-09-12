Кадиев от Малдивите: В рая сме, не се дразнете
Разкриват истината за инфлуенсърската закуска
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Разкриват истината за инфлуенсърската закуска
Кого ще засегне въведената мярка
Къде се намира това прелестно място
Решила, че я ухапала акула
Това е една от най-популярните туристически дестинации Малдивите
Препоръчват на българите да не пътуват за островите
КРС приключи проверката по постъпила информация за телефонни измами
Най-популярните дестинации са Санкт Петербург, Малдивите и Дубай
На почти 5 метра под морското равнище се намира единственият изцяло стъклен подводен ресторант в света. Той прави гостите си част от богатия морски жи...
Експлозия избухна на борда на лодката на президента на Малдивите Абдула Ямин при завръщането му от поклонение за Хадж в Саудитска Арабия, съобщава BBC...
Курортът Velaa Private Island е собственост на чешкия милиардер Ири Смейч. Разположен е на атрактивно и красиво място - кръгъл остров в северната част...
80% от туристите си добавят екскурзии към предплатения пакет След фалитите на няколко големи родни туроператора през последните две години има нова т...
Гала отново е в София. Мадам "На кафе" по Нова се завърна от Малдивите, където беше на прекрасна ваканция с любимия си Стефан и дъщеря си Мари. Преди...
Волната Гала на Малдивите
Хотелът "Four Seasons Maldives", намиращ се в Малдивите, неслучайно е описван често като истински шедьовър. Той разполага със 103 бунгала, които са ди...
Още по половин година затвор бяха прибавени към досегашните присъди на туроператорите, измамили 157 клиенти с почивка на Малдивите. Така представители...
Перничанинът Виктор Матеев се превърна в Дейвид Бекъм на Малдивските острови. От няколко години футболистът гради успешна кариера в държавата, пише "...
София. Кремена Халваджиян се ядоса на Азис и го подреди във фейсбук. "Имаме прецедент - чалгарите превзеха и Малдивите! Кючеци върху масите и песни на...
Палми вместо чадъри пазят от слънцето на плажа
На Малдивите, в самия център на Индийския океан, ще се появи необикновено вилно селище - остров. 185 вили в три различни стила ще бъдат построени върх...