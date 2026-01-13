Кадиев от Малдивите: В рая сме, не се дразнете

Александър Кадиев показва хубостите на Малдивите, където е на почивка с жена си Ивелина, всеки ден с по няколко видео клипа.

В един от тях, двамата карат колело и той казва: "В рая сме. Не се дразнете. Правим ви съпричастни, даже трябва да ни благодарите", обяснява той.

Следва клип, в който майка му, актрисата Екатерина Евро, чисти колата си от сняг, но му казва да не се притеснява за нея, а да си се плиска в басейна.

Двамата с Ивелина разкриват и истината за “инфлуенсърската” закуска - похапват на маса във водата.

„Това е страшна простотия и е мега неудобно", смеят се двамата, а той я сюрпризира, че тя ще плати. Когато чинията му се пълни с вода, става още по-смешно.

И обещава още по-голяма изненада за половинката си на дургия ден.

