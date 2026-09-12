Михаил Мутафов с почетния приз на „Любовта е лудост“
„Пътуващо кино“ на Илия Костов е БГ фаворитът в конкурса
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„Пътуващо кино“ на Илия Костов е БГ фаворитът в конкурса
"Изпитание" спечели голямата награда на "Любовта е лудост" във Варна Руската драма "Изпитание" спечели голямата награда "Златна Афродита" на 23-то из...
Екранният маратон стартира с "Каръци" на Ивайло Христов - първо участие на НДК във форума на ВарнаНа фестивала "Любовта е лудост" ще му върви по вода,...
Филм за Лео Меси въртят за първи път на „Любовта е лудост" Непоказван досега биографичен филм за звездата на Барса Лео Меси ще е голямата изненада и...
Бойко Борисов, Вежди Рашидов, Йорданка Фандъкова и десетки кинаджии и арт първенци изгледаха 11 минути от "Любовта е лудост" на Васил Гендов, "София е...
Варна. Без фанфари и фойерверки бе открит фестивалът "Любовта е лудост" във Варна. Логично след голямата трагедия в кв. "Аспарухово" 22-рото издание н...
Най-мечтаният филм винаги е следващият, обича да казва Иван Ничев С филма "Българска рапсодия" на Иван Ничев ще бъде открит тазгодишният фестивал "Лю...
Варна. Иван Ничев е кинаджията, на когото ще бъде оказана най-голяма чест на международния филмов фестивал "Любовта е лудост". Неговата "Българска рап...
Варна. Филмът на Белгия, Франция и Люксембург „Танго Либре" взе голямата награда „Златната Афродита" на 21-ото издание на Международния филмов фестива...
Недоразумението, че Фабио Тести вчера е бил рожденик, се превърна в хубав повод домакините на "Любовта е лудост" да го изненадат с подаръци. Съпругата...
Варна. За носителя на Гран при в 21-ото издание на МФФ "Любовта е лудост" - нашия кинорежисьор Никола Корабов, годината е пълна с юбилеи. Той навършва...
Никола Корабов ще бъде отличен на филмовия фестивал във Варна
Варна. 28 нови творби за връх рождения си ден на 28 август ще покаже край морето известният наш художник Никола Манев, който живее и работи в Париж....
Корабчето с наградата за цялостен принос на фестивала „Любовта е лудост”
Варна. Над 70 ленти включва тазгодишната програма на 21-вия международен филмов фестивал "Любовта е лудост" във Варна. Най-голямото международно лятн...