Всичко за Любовта Е Лудост

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Диригентът на рапсодията

Диригентът на рапсодията

Най-мечтаният филм винаги е следващият, обича да казва Иван Ничев С филма "Българска рапсодия" на Иван Ничев ще бъде открит тазгодишният фестивал "Лю...

19 юни | 21:50
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БГ оскари във Варна

БГ оскари във Варна

Варна. Иван Ничев е кинаджията, на когото ще бъде оказана най-голяма чест на международния филмов фестивал "Любовта е лудост". Неговата "Българска рап...

16 юни | 20:25
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