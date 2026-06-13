Брадясали вицове и надежди
Още от 90-те подсказвам на БСП да наеме ZZ top за предизборни концерти и да ги представи за Маркс, Енгелс и Благоев
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Още от 90-те подсказвам на БСП да наеме ZZ top за предизборни концерти и да ги представи за Маркс, Енгелс и Благоев
Глупаво е да основем живота си на ези-тура
То е затрупано под безброй безсмислени предмети, а спасението е в трайните неща
Трагедията на Юда е изключително интересна, защото се повтаря постоянно през вековете
Тази болест не означава разделяне на ума, а разделяне с действителността
Времето, когато ofline ще означава oflive, дойде неочаквано бързо
Когато си в лодка не се бий с лодкаря!
БГ човечеството всяка вечер се ражда и умира пред телевизорите
И паниката ни е лицемерна
Парадоксално, но турците имат повече основания от нас да честват 3 март
Но само на по-тъпите нации
Страстната седмица на националната ни памет
Отклоняването на вниманието е технология, която се използва срещу всичко
Обществено-политическият ни живот отново пръдна в киното, преди да загасят лампите
В селото на въртоглавите всеки ден е панаир
Някои изгарят зрелищно, други - тихо се стопяват