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Лоша или добра? Зависи от вас

Лоша или добра? Зависи от вас

Високосните години имат лоша слава, затова човек трябва е внимателен. Но не се настройвайте и негативно. 2016 г. обещава да бъде добра и богата. Прави...

01 януари | 22:45
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