Lidl с фонд от 200 000 лв. за граждански идеи в цялата страна
Инициативата „Ти и Lidl за по-добър живот“ стартира още през 2017 г.
Следете всички новини, анализи и коментари за Лидъл. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Инициативата „Ти и Lidl за по-добър живот“ стартира още през 2017 г.
Третото за сезона събитие ще се проведе от 14-ти до 16-ти май на паркинга на магазин Lidl в кв. Драгалевци
Компанията е единственият представител на ритейл сектора в челната тройка на престижната класация Employer of Choice
Признанието е свидетелство за устойчивия успех и ефективните работодателски практики на компанията
Клиентите на Лидл са най-удовлетворени и убедено биха препоръчали веригата
Над 20% е ръстът на реализираната българска продукция в чужбина в годината на кризата
Актьорите Антон Порязов и Явор Вълканов са колеги в последния клас на Стефан Данаилов
Наградата е признание за професионалистите, показали през настоящата година изключителни лидерски качества и професионализъм
Известният топмодел на Victoria's Secret представя своята линия за коса
За голяма част от регионите в страната Lidl е работодател, по който всички се съизмерват
Анализът се извършва по утвърден модел и световни стандарти за изготвяне на оценка на въздействие
Веригата спечели общо 4 отличия от конкурса Career Show Awards
35 български производители са изнесли своя продукция в европейската мрежа на Lidl
Престижното отличие идва в годината, в която Лидл отбелязва 10 успешни години на българския пазар
Веригата въвежда и иновация в опаковките на прясното месо, с която намалява използваната пластмаса с до 16% на опаковка
30 000 нови рибки вече са в река Искър, благодарение на тазгодишното издание на инициативата на Лидл България „Дай шанс на Балканката“
Веригата получи поредното признание за грижата си за околната среда на ежегодния конкурс на B2B Media
Lidl има много високи изисквания за качество затова работим с висок клас суровини и постоянно инвестираме в ново оборудване
Lidl показа, че може да се работи нормално, подредено и с прогнози
Висок клас сирене и кисело мляко, отличаващи се с постоянно качество и конкурентни цени