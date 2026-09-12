На трапезата за Димитровден - балкански курбан и петел с ориз
Вижте няколко перфектни рецепти за празника. Ще очаровате всички
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Вижте няколко перфектни рецепти за празника. Ще очаровате всички
Освен традиционния курбан, приготвен от майстори готвачи, ще има фолклорни изпълнители и танцьори
Началото на празника е в 13.00 часа в събота, 19 август
Преди два дни Илко Стоянов имаше рожден ден
Забърдо е доказало, че е отговорно по обществено значимите проблеми, казва Валентин Черпоков
Загиналият лесничей Антон Гръбчев се канел да даде годежен пръстен на любимата. Майка още го чака, каза брат му
Институциите трябва да дадат удовлетворителен отговор, казва Димитър Аврамов
Той е приготвен с дарена овца от кмета на курортната община Павел баня
Той счупи кост на лявото рамо, броени дни след като беше изписан от COVID-отделението
На големия празник Успение Богородично старозагорският Ротари клуб - "Берое" ще раздаде курбан за обяд в социалната кухня на православния храм „Св. Па...
Новоназначеният кметски наместник на село Девинци даде курбан за здраве и берекет на съселяните си
Освещават супата пред катедралния храм „Св. св. Кирил и Методий“
Кукерски курбани в община Симитли стартираха с празник в село Черниче. Над 200 души уважиха събитието, което правят мъжете, жените и децата от кукерск...
Жителите на квартал „Монте Карло" в Перник отново канят съгражданите си на курбан. Както всяка година след силното пернишко земетресение от 2012 г. и...
Стотици хора ще се съберат в симитлийското село Мечкул в четвъртък за храмовия празник на църквата „Св. св. Петър и Павел". Местните хора го честват в...
Село Долно Осеново отбеляза своя празник на 24 юни. Населеното място празнува винаги в последния петък на месец юни. Над 650- килограмов бик принесо...
Кметът на община Благоевград Атанас Камбитов даде курбан за здраве и благоденствие на всички жители на града. Стотици хора се събраха в местността Зай...
Свръхестествени сили пречели на старта на ремонта на "Коматевско шосе". Това наложи днес кметът на Пловдив Иван Тотев да прибегне до помощта на Господ...
И християните в град Якоруда направиха курбан за починалите шестима мъже, пили отровна ракия. „Заради студеното време се наложи отлагането на курбана...
10 шилета бяха принесени в жертва от имама на Якоруда Мустафа Илански за опрощение от Всевишния. Курбанът в неделя сутринта бе заради трагедията с поч...