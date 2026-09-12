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Село събра пари за курбан

Село събра пари за курбан

Село Долно Осеново отбеляза своя празник на 24 юни. Населеното място празнува винаги в последния петък на месец юни. Над 650- килограмов бик принесо...

25 юни | 11:54
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