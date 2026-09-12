Всичко за Купи

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Microsoft купи LinkedIn

Microsoft купи LinkedIn

Американската транснационална компания Microsoft придоби LinkedIn. Сделката е на стойност 26,2 милиарда долара. „Тази сделка ще ни позволи да продълж...

13 юни | 16:58
0 коментара
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"Лидерите" с нови шампиони

"Лидерите" с нови шампиони

Бизнесмен и директор в ските спечелиха турнира на "Стандарт" Тринадесетото издание на тенис турнира "Лидерите" за купите на "Стандарт" и БФТ завърши...

15 май | 16:10
0 коментара
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Роналдо си купи самолет

Роналдо си купи самолет

Кристиано Роналдо си е купил частен самолет, съобщи "Корео ди Маня". Златната топка, който според класация от лятото е спечелил 72 млн. евро за минали...

12 ноември | 20:45
0 коментара
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Тръмп купи Мис Вселена

Тръмп купи Мис Вселена

Кандидатът за президент на САЩ уреди и съдебните спорове с Ен Би Си Американският милиардер и кандидат за президент на САЩ Доналд Тръмп изкупи от тв...

12 септември | 21:10
0 коментара
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ARYZTA AG купи Форнетти

ARYZTA AG купи Форнетти

Форнетти завладява Европа под крилата на международната компания ARYZTA AG Европейският лидер на пазара в производството на пекарски изделия закупи Ф...

05 август | 10:35
0 коментара
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