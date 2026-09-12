Този работник смая страната! Какво си купи
Служителят на Лидл привлече вниманието
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Служителят на Лидл привлече вниманието
Половината ще бъдат доставени до месец
Ана Мария Продан е новият собственик на елитния румънски клуб Херманщад Сибиу
Футболната централа доволна от финала на първенството
Легендата с 10% от Салфорд Сити
Американската транснационална компания Microsoft придоби LinkedIn. Сделката е на стойност 26,2 милиарда долара. „Тази сделка ще ни позволи да продълж...
Бизнесмен и директор в ските спечелиха турнира на "Стандарт" Тринадесетото издание на тенис турнира "Лидерите" за купите на "Стандарт" и БФТ завърши...
Придобива компанията чрез регистрираното в Люксембург Viva Telecom Българският предприемач Спас Русев спечели инфарктния търг за продажба на "Виваком...
Кристиано Роналдо си е купил частен самолет, съобщи "Корео ди Маня". Златната топка, който според класация от лятото е спечелил 72 млн. евро за минали...
Къщата на Ботев в бесарабското село Задунаевка бе купена от българин, който смята да я превърне в музей. В нея през 1866-1867 година е живял Христо Бо...
Кандидатът за президент на САЩ уреди и съдебните спорове с Ен Би Си Американският милиардер и кандидат за президент на САЩ Доналд Тръмп изкупи от тв...
Форнетти завладява Европа под крилата на международната компания ARYZTA AG Европейският лидер на пазара в производството на пекарски изделия закупи Ф...
Албанското правителство изкупи 76-процентния дял на ЧЕЗ в електроразпределителната си компания срещу 100 млн. евро, съобщиха от "ЧЕЗ България". В сгра...
Благоевград. Само с 1 лев разлика благоевградската фирма „Хидросонди" ЕООД стана собственик на 820 кв. м. общински имот в квартал "Освобождение". Тер...
Запазва параклис, построен по заръка на леля Ванга
Невръстно дете успя да направи успешен залог в сайта за онлайн-търговия eBay и си купи кола. „Вярно е, че няма още 16 години и не й е позволено да шоф...