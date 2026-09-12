България с титла от балканския шампионат по крос кънтри
Йоло Николов и Елица Тодорова взеха сребърни медали
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Йоло Николов и Елица Тодорова взеха сребърни медали
Спиращо дъха състезание в стил крос кънтри се проведе за първи път край село Батулия. Старт на "Джуренец Куест", в което взеха участие над 50 колоезда...
Спиращо дъха състезание в стил крос кънтри се проведе за първи път край с.Батулия. Старт на „Джуренец Куест" даде зам-кметът на община Своге Вальо Мих...
Талантливата Лиляна Георгиева (АК „Тракия"), която е в челото на класацията „Спортните чудеса" на „Стандарт" спечели титлата от националния шампионат...
„Милица Мирчева направи нещо невероятно. Нямах очаквания за толкова блестящо представяне от нейна страна, защото конкуренцията във възрастовата група...
Боровец. Националката Милица Мирчева донесе днес историческия първи медал за България при жените от европейско първенство по крос кънтри. Родената в Д...
Боровец. Точно 10 държави в Европа ще излъчват пряко 21-ия шампионат на Стария континент по крос кънтри на 14 декември, домакин на който е Самоков. А...
София. Президентът на Българска федерация лека атлетика (БФЛА) Добромир Карамаринов обяви днес националния тим за Европейското първенство по крос кънт...
Дариджа. Националът по лека атлетика Митко Ценов спечели днес балканската титла по крос кънтри в Дариджа (Тур). Ценов е №1 при младежите до 23 г. При...
София. Председателят на Народното събрание (НС) Михаил Миков ръководи лично първото заседание на организационния комитет на Евро 2014 по крос кънтри....
София. Президентът на Европейската атлетика Хансйорг Вирц пристига на 5 юли в София. Той ще наблюдава на живо шампионата на Стария континент по планин...
Берлин. Съветът на Европейската атлетика (ЕА) единодушно утвърди днес кандидатурата на Българска федерация лека атлетика (БФЛА) и община Самоков за до...
София. Президентът на Българска федерация лека атлетика (БФЛА) Добромир Карамаринов ще представи на 4 май пред Съвета на Европейската атлетика (ЕА) ка...
Състезанието ще се проведе на 9 декември в Будапеща