Битката за Велико Търново. Татяна Дончева вдига градуса
Големият двубой ще бъде между нея и острието на социалистите Кристиян Вигенин
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Големият двубой ще бъде между нея и острието на социалистите Кристиян Вигенин
Според него БСП се е оказала най-добрият танцьор на политическата сцена
Кристиан Вигенин обаче избра да стане депутат от Ямбол
Кой ще е новият международен секретар на социалистите
Коментарите на политици
Водачите на листи ясни, одобряват ги на подпис
Няма да се опитваме да слагаме Радев в „тесни партийни дрехи“, каза социалистът
Социалистът даде обяснение за разместените листи
Който е решил да отпише БСП, бърка, обяви депутатът
София. Договорът за добросъседство между България и Македония още не е на етап подписване. Това стана ясно след срещата на външния министър Кристиан В...
София. Проектът „Южен поток" не зависи от Европейската комисия, а от двустранните отношения между „Газпром" и отделните държави в Европейския съюз. То...
София. В следващия мандат на Европарламента и на Еврокомисията да се помисли за изработване на насоки за работа на медиите на европейско равнище. Тази...
Кристиан Вигенин, външен министър
Брюксел. По време на третото годишно заседание на Парламентарната Асамблея Евронест в Европейския парламент в Брюксел Кристиан Вигенин оповести оставк...
Червеняков пак правосъден министър, ДПС поема транспорта и строителството