Петър Чобанов с ключов съвет към младите
Изграждането на финансова устойчивост започва с прости навици
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Изграждането на финансова устойчивост започва с прости навици
Експерти и пациенти се обединиха в подкрепа на хората с нарушения на кръвосъсирването по време на Кръгла маса в София
Ще бъде обсъден и законопроект за допълнение и изменение на Закона за водите
Въпросът с водоподаването е жизненоважен за българските граждани, категоричен е Ангел Славчев
Социалистите организират кръгла маса в подкрепа на Киселова
В противен случай идват злокобни сценарии
Домашното насилие е бич, който руши човешки съдби и отнема човешки животи
Форумът е организиран от Министерството на енергетиката
Кръгла маса на тема биоразнообразие се проведе по повод 30-годишнината на компанията
Актрисата разказа случката на кръгла маса пред „Hollywood Reporter“
Ключов говорител ще е министърът на вътрешните работи Младен Маринов
В дискусията ще се включи финансовият министър Владислав Горанов
За участие са поканени представители на неправителствения сектор
Загубено ли е всичко за малка България?
"Превенция и ограничаване на недекларираната заетост в България" е темата на кръгла маса, организирана от КНСБ
От ВМРО ще предложат Законопроект за общественополезен труд
В дискусията участваха представители на различни институции, училищни директори, педагогически съветници, социални работници
„Имаме нужда от засилени международни действия за управлението на кризите, пред които всички сме изправени. Това трябва да стане на база споделяне на...
Председателят на Парламентарната група на ГЕРБ и зам.-председател на партията Цветан Цветанов, председателят на Комисията по здравеопазване в Народнот...
ГЕРБ и ректори обсъждат как университетите да се съобразяват с пазара на труда Основните предизвикателства във висшето образование у нас са разминава...