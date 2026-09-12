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10 милиарда евро за Атина

10 милиарда евро за Атина

След тежки 11-часови преговори в Брюксел министрите на финансите от Еврозоната постигнаха споразумение с Атина. Южната ни съседка ще получи над 10 мил...

25 май | 10:13
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