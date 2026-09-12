Не всички кредитори на ЦСКА са си получили парите
Това каза синдикът Дора Милева
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Това каза синдикът Дора Милева
Режимът на имуществените отношения на съпрузите може да бъде променян по време на брака
В момента текстовете от Закона за банковата несъстоятелност не отразяват спецификата на финансовите инструменти с различни нива на подчиненост, които...
От 18 юли "Българският енергиен холдинг" (БЕХ) започва да представя своята облигационна емисия пред инвеститори от Обединеното кралство и континенталн...
От днес в търговската мрежа на Гърция са въведени нови по-високи цени след покачване на ДДС, гласувано преди дни в парламента. Сред стоките с по-висок...
След тежки 11-часови преговори в Брюксел министрите на финансите от Еврозоната постигнаха споразумение с Атина. Южната ни съседка ще получи над 10 мил...
Фирмите за бързи кредити отчитат ръст от 13,7% на отпуснатите заеми за една година. В края на март бързите заеми са в размер на 2,269 млрд. лв. (2,5%...
С 5 млн. лв. повече са събрали частните съдия-изпълнители въпреки продължаващата тенденция за по-малко на брой новообразувани дела, които за миналата...
Гърция може да погаси дълговете си в удължени срокове. За съществуването на тази възможност се застъпи заместник-председателят на Европейската комисия...
Туск иска нова среща на Еврогрупата заради провалените преговори с кредиторите на страната Транзитна такса под формата на винетни стикери с чип за ав...
Председателят на Европейския съвет Доналд Туск иска до дни да има нова среща на финансовите министри от ЕС. Темата на спешното съвещание отново ще е с...
От петък работим с нормален ритъм, тъй като вече нямаме запори на сметките, каза за „Стандарт" кметът на Видин Огнян Ценков. Две фирми бяах наложили з...
От полунощ в южната ни съседка има масова стачка. По призив на синдиката на държавните служители хиляди няма да работят днес. По-рано стана ясно, че...
На консултанта "АликсПартнърс" са платени 800 хил. евро Синдиците на фалиралата Корпоративна банка са събрали над 10% от общия размер на вземанията н...
Мащабна демонстрация организираха гръцките синдикати пред парламента днес. Протестите са срещу споразумението с кредиторите за основни промени в осигу...
Новата кметица поиска 100 дни толеранс от фирмите кредитори Общината ще разчита на кредити от държавата и малко по-високи данъци От няколко кметски...
Гръцкото правителство е постигнало споразумение с международните кредитори за пакет от реформи, който се очакваше да бъде внесен в парламента днес, съ...
Списъкът на кредиторите с оспорени вземания от Корпоративна търговска банка вече е достъпен за всички граждани в Търговския регистър, съобщиха от затв...
В списъка са и 3,7 млрд., които трябва да се върнат на Фонда за гарантиране на влоговете Вземания за милиарди левове на кредитори на фалиралата КТБ с...
Гърция и нейните кредитори не успяха да постигнат окончателно споразумение след 17-часови преговори, които приключили призори вчера. Двете страни се р...