Министър за един уикенд
Красимира Медарова има 20 години стаж като съдия Съдия по професия и по призвание. Това казва за себе си Красимира Медарова. Тя бе министър само за д...
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Красимира Медарова има 20 години стаж като съдия Съдия по професия и по призвание. Това казва за себе си Красимира Медарова. Тя бе министър само за д...
София. До края на деня ще бъде решен въпросът, дали да има министър за изборите и кой да е той, съобщи служебният премиер Георги Близнашки. Заради общ...
София. Министърът, отговорен за подготовката на изборите, Красимира Медарова е отправила молба до президента Росен Плевнелиев да бъде спряна процедура...
"Протестна мрежа" се обяви срещу назначението на съдия Красимира Медарова за министър без портфейл с ресор избори. От организацията твърдят, че този...
София. Протестна мрежа възразява срещу назначаването на Красимира Медарова за министър без портфейл с отговорност за изборите. Това се казва в позиция...
Красимира Медарова, която ГЕРБ прати в ЦИК, ще отговаря за вота Съдия ще отговаря за провеждането на предсрочния парламентарен вот в служебния кабине...
София. „Резултатите от изборите са легитимни". Това заяви председателят на Централната избирателна комисия (ЦИК) Красимира Медарова в предаването „Се...
Красимира Медарова, шеф на ЦИК