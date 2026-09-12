Всичко за Красимира Медарова

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Министър за един уикенд

Министър за един уикенд

Красимира Медарова има 20 години стаж като съдия Съдия по професия и по призвание. Това казва за себе си Красимира Медарова. Тя бе министър само за д...

14 август | 20:45
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