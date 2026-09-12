1 януари 2025 г.! Едно място в Родопите става златно
Чака се бум на туризма и инвестициите
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Чака се бум на туризма и инвестициите
През ГКПП „Вама веке“ е въведено ограничение до 31 август за движение на товарни автомобили
При Белчин е изграден КПП и се спират всички автомобили
На изходите на гарите и автогарите в страната
Зам.-вътрешният министър обясни какво правят полицаите в карантината
Това каза здравниятминисър Костадин Ангелов
Екатерина Захариева обсъди въпроса с външния министър на Гърция
Граничните полицаи ще проверяват всички автомобили
Изграждане на КПП-та на всички входове и изходи
От 21 март досега са върнати над 230 000 граждани. Проверени са 62 940 декларации
Отменят и по-строгите мерки за влизане и излизане от гр. София.
11 заразени с коронавирус в квартал "Райна Княгиня"
Достъпът до декларациите е ограничен до определен кръг лица при спазване на принципа „необходимост да знае“ и конфиденциалност
На над 200 КПП-та полицаи ще контролират трафика през трите почивни дни
Колоната от чакащи да напуснат София коли е около километър и половина
Досега се допускаше излизане от махалите само с основателна причина
Над 2300 коли и над 3 800 лица са върнати от полицаите.
Той написа коментар, посветен на затварянето на градовете заради коронавируса
Нова заповед на здравния министър
Настоява за удължаване на време, в което може да се влезе и излезе от София